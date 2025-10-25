दिग्गज एक्टर परेश रावल की नई फिल्म 'द ताज स्टोरी' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

फिल्म का पोस्टर आया सामने

हाल ही में मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होनें कैप्शन में लिखा, ताजमहल, मुगल वास्तुकला या भारतीय वास्तुकला? जब इंसाफ के पलड़े 400 साल पुराने इतिहास के खिलाफ झुक जाते हैं. फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं. वहीं, जाकिर हुसैन इसमें खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

मेकर्स ने इससे पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था. दो मिनट के ट्रेलर में फिल्म की कहानी एक दिलचस्प झलक पेश करती दिखी, जिसमें ताजमहल से जुड़ी धारणाओं पर सवाल उठाए गए.

विष्णु दास का किरदार निभायेंगे परेश रावल

फिल्म में एक्टर परेश रावल विष्णु दास के किरदार में नजर आएंगे, जो ताजमहल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लेते हैं. ट्रेलर की शुरुआत हिंदू गाइड (परेश रावल) के ताजमहल को अपना मंदिर कहने से होती है, जिसके बाद टूरिस्ट उनसे सवाल करते हैं कि क्या वास्तव में यह स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया मकबरा है या एक प्राचीन मंदिर.

मामला तब बिगड़ता है जब यह विवाद अदालत तक पहुंच जाता है, जहां रावल स्मारक का परीक्षण कराने की मांग करते हैं ताकि इस पर सटीक जानकारी मिल सके.फिल्म में जाकिर हुसैन खलनायक की भूमिका में हैं, जो परेश रावल के किरदार के विचारों पर सवाल उठाते नजर आएंगे.

वहीं, कई सीन्स में तीखी बहस और तनाव देखने को मिलेंगे. परेश और जाकिर के अलावा फिल्म में अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास भी अहम किरदारों में दिखेंगे. यह फिल्म ताजमहल के इतिहास और वास्तुकला को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को नए तरीके से पेश करती है. बता दें कि फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

परेश रावल का करियर

परेश रावल का करियर एक एक्टर , निर्माता और राजनीतिज्ञ के रूप में रहा है. वे 240 से अधिक फिल्मों में अलग-अलग भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म 'अर्जुन' से की और ‘नाम’ 1986 जैसी फिल्मों से पहचान बनाई.

उन्हें खासतौर पर ‘हेरा फेरी’ और ‘ओएमजी - ओह माय गॉड!’ जैसी फिल्मों के लिए सराहा गया. इसके अलावा उन्होंने ‘संजू’ 2018 में सुनील दत्त की भूमिका निभाई और 1994 में ‘वो छोकरी’ और ‘सर’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते.

