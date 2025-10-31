हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'थामा' को कमाने होंगे पहले 5 करोड़, फिर 25 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, तब बनेगा रिकॉर्ड

Box Office: 'थामा' को कमाने होंगे पहले 5 करोड़, फिर 25 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, तब बनेगा रिकॉर्ड

Thamma Box Office Collection: 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर भले गदर मचा रखी है, लेकिन फिल्म की राह की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं. यहां जानिए वो कौन सी मुश्किलें हैं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 31 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

'थामा' का विजयरथ बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे इस साल की कई बड़ी फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पार करने के लिए बेताब दिख रहा है. फिल्म बहुत जल्द 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है.

फैंस को तो ये भी उम्मीद है कि ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है. हालांकि, इसके लिए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3 मुश्किलों को पार करना होगा. यहां जानते हैं कि वो 3 मुश्किलें कौन सी हैं.

आयुष्मान खुराना की टॉप कमाई वाली 3 फिल्में कौन सी?

'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली चौथी फिल्म बन तो बन चुकी है, लेकिन नंबर वन की जगह पर आने के लिए इन 3 फिल्मों को पीछे करना होगा.

  1. ड्रीम गर्ल- 141.3 करोड़
  2. बधाई हो- 137.31 करोड़
  3. बाला- 116.38 करोड़

आयुष्मान खुराना की 'थामा' को कितना कमाना होगा?

'थामा' ने 10 दिनों के एक्सटेंडेट वीक में 108.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं आज 4:05 बजे तक फिल्म की कमाई 84 लाख हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 109.24 करोड़ पहुंच चुका है. हालांकि, सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

अब साफ है कि 'थामा' को इस लिस्ट की तीसरी फिल्म को पीछे करने के लिए 5 करोड़, दूसरी फिल्म को मात देने के लिए 25 करोड़ और पहली जगह पर आने के लिए 30 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में एंट्री करने जा रही है, मुमकिन है कि इनमें से कुछ माइलस्टोन फिल्म पार कर ले.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Universal Music India (@universalmusicindia)

'थामा' हिट हुई या नहीं?

किसी फिल्म को हिट होने के लिए जरूरी है कि वो अपने बजट का करीब दोगुना कमाए. फिल्म का बजट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 145 करोड़ रुपये है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10 दिनों में 148.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी फिल्म अपना बजट तो जरूर निकाल चुकी है, लेकिन अभी हिट होने के लिए फिल्म को लंबी दूरी तय करनी होगी.

रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आयुष्मान खुराना की इस फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने बनाया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया है कि वो कभी फिल्म के बॉक्स ऑफिस को सोचकर फिल्म नहीं बनाते. हालांकि, अगर फिल्म अच्छा करती है तो उन्हें खुशी मिलती है कि जो भी खर्च लगा वो वापस आ गया.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा बॉक्स ऑफिस आंकड़ो से जुड़ी वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक है.)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 31 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Nawazuddin Siddiqui Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Box Office Thamma Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
'मुझे मौत की सजा मिले तो भी डर नहीं', बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने क्यों कही ये बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Bhagirathi Basin: क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
क्लाइमेट चेंज से बढ़ी टेंशन! 51 सालों में भीषण रूप से पिघले गंगा के ग्लेशियर, आ सकती है भारी तबाही
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget