'थामा' का विजयरथ बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे इस साल की कई बड़ी फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पार करने के लिए बेताब दिख रहा है. फिल्म बहुत जल्द 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है.

फैंस को तो ये भी उम्मीद है कि ये फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है. हालांकि, इसके लिए इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 3 मुश्किलों को पार करना होगा. यहां जानते हैं कि वो 3 मुश्किलें कौन सी हैं.

आयुष्मान खुराना की टॉप कमाई वाली 3 फिल्में कौन सी?

'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे ज्यादा कमाई वाली चौथी फिल्म बन तो बन चुकी है, लेकिन नंबर वन की जगह पर आने के लिए इन 3 फिल्मों को पीछे करना होगा.

ड्रीम गर्ल- 141.3 करोड़ बधाई हो- 137.31 करोड़ बाला- 116.38 करोड़

आयुष्मान खुराना की 'थामा' को कितना कमाना होगा?

'थामा' ने 10 दिनों के एक्सटेंडेट वीक में 108.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं आज 4:05 बजे तक फिल्म की कमाई 84 लाख हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 109.24 करोड़ पहुंच चुका है. हालांकि, सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

अब साफ है कि 'थामा' को इस लिस्ट की तीसरी फिल्म को पीछे करने के लिए 5 करोड़, दूसरी फिल्म को मात देने के लिए 25 करोड़ और पहली जगह पर आने के लिए 30 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में एंट्री करने जा रही है, मुमकिन है कि इनमें से कुछ माइलस्टोन फिल्म पार कर ले.

'थामा' हिट हुई या नहीं?

किसी फिल्म को हिट होने के लिए जरूरी है कि वो अपने बजट का करीब दोगुना कमाए. फिल्म का बजट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 145 करोड़ रुपये है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10 दिनों में 148.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यानी फिल्म अपना बजट तो जरूर निकाल चुकी है, लेकिन अभी हिट होने के लिए फिल्म को लंबी दूरी तय करनी होगी.

रश्मिका मंदाना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आयुष्मान खुराना की इस फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने बनाया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया है कि वो कभी फिल्म के बॉक्स ऑफिस को सोचकर फिल्म नहीं बनाते. हालांकि, अगर फिल्म अच्छा करती है तो उन्हें खुशी मिलती है कि जो भी खर्च लगा वो वापस आ गया.

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा बॉक्स ऑफिस आंकड़ो से जुड़ी वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक है.)