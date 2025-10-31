'टॉक्सिक' तूफान लाने वाली है, जानें 3 वजहें जो यश को बना देंगी बॉक्स ऑफिस का राजा

'केजीएफ 2' के बाद पैन इंडिया सुपरस्टार यश एक बार फिर अपनी बिग बजट फिल्म के साथ सिनेमाघरों में अपनी वापसी करने वाले हैं. आज फिल्म के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के बाद ऑडियंस में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है और फैंस का एक्साइटमेंट लेवल भी बिलकुल चरम है.

पहले खबरें आ रही थीं कि इसकी रिलीज डेट टल गई है लेकिन अब मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि 'टॉक्सिक: अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' अगले साल 19 मार्च को ही रिलीज होने वाली है. अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने वाली है. यहां जानिए फिल्म से जुड़ी हर एक जरुरी डिटेल .

बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाएगी यश की ये बिग बजट फिल्म

बता दें 'केजीएफ 2' के बाद साउथ के सुपरस्टार यश की पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा देखा गया. अब वो सिर्फ साउथ इंडियन दर्शकों के बीच ही पॉपुलर नहीं है बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं. अब उनकी अपकमिंग फिल्म में ऐसी पॉपुलैरिटी का उन्हें फायदा मिल सकता है. बात करें दूसरे पॉइंट की तो 'केजीएफ 2' सुपरहिट साबित हुई थी. इससे दर्शकों के बीच यश को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि वो अपनी अगली फिल्म में भी कुछ नया और अनोखा करने वाले हैं. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच 'टॉक्सिक' को लेकर जबरदस्त बज बनता दिख रहा है. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्वाइंट ये है कि जैसी 'केजीएफ 2' को सुपरहिट बनाने में हिंदी ऑडियंस का सबसे अहम रोल रहा अब उसी हिसाब से यश को लेकर हिंदी ऑडियंस में काफी क्रेज बनता दिख रहा है और इसका फायदा फिल्म को थिएटर्स में हो सकता है. 'टॉक्सिक' 4 भाषाओं में रिलीज की जाएगी जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस हिंदी लैंग्वेज वाले होने वाले हैं. तो कुल मिलाकर यश की फिल्म को सुपरहिट बनाने में एक बार फिर एक्टर के हिंदी फैंस उनके लिए लकी चार्म साबित होंगे.





'केजीएफ 2' के दोगुने बजट पर बन रही है यश की ये फिल्म

'केजीएफ 2' के सक्सेस के बाद फैंस बेसब्री से यश के फिल्मी पर्दे पर लौटने का इंतजार कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता की पिछले फिल्म के दोगुने बजट पर 'टॉक्सिक' को बनाया जा रहा है.

कोईमोई ने बाकी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि जहां 'केजीएफ 2' को 100 करोड़ में बनाया गया था वहीं 'टॉक्सिक' को मेकर्स 200 करोड़ के मेगा बजट पर बनाई जा रही है. ये फिल्म यश के करियर की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म मानी जा रही है.

यश और कियारा आडवाणी ने फिल्म के लिए वसूली तगड़ी फीस

'केजीएफ 2' की सक्सेस का काफी फायदा यश को उनकी अपकमिंग फिल्म में मिल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां यश ने 'केजीएफ 2' के लिए 25-27 करोड़ की फीस वसूली थी अब इस फिल्म के लिए फिल्मीबीट की रिपोर्ट की मानें तो यश ने 'टॉक्सिक' के लिए 50 करोड़ रुपए डिमांड किए हैं. वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इस फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए चार्ज कर रही हैं.