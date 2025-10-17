आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर 'थामा' साल की मच अवेटेड फिल्म है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से फैंस 'थामा' को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. ये फिल्म 21 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के जा रही है. उससे पहले चलिए इस रिपोर्ट में 'थामा' के रन टाइम से लेकर सीबीएफसी सर्टिफिकेशन और एडवांस बुकिंग तक सब कुछ जानते गैं.

'थामा' का सीबीएफसी सर्टिफिकेट और रनटाइम

कथित तौर पर, इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने यू/ए सर्टिफिकेशन दिया है. इसके साथ ही इसे लगभग 2 घंटे 30 मिनट (150 मिनट) के रनटाइम की मंज़ूरी मिल गई है. बता दें कि आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित, 'थामा' का निर्माण मैडॉक फिल्म्स द्वारा किया गया है. मैडॉक ने इससे पहले स्त्री, भेड़िया और मुंज्या जैसी सफल हॉरर-कॉमेडी फिल्मों का निर्माण किया है.

'थामा' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?

बता दें कि 'थामा' में हॉरर कॉमेडी जगत की पिछली फिल्मों के कई कैमियो होंगे, जिन्होंने पहले ही प्रशंसकों और दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंड बढाई हुई है. इस बीच, थामी की सीमित एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और पूरी बुकिंग 17 अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है. 16 अक्टूबर को, मैडॉक फिल्म्स ने अनाउंसमेंट की थी कि फिल्म की एडवांस बुकिंग 17 अक्टूबर से शुरू होगी और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन दिया, "प्यार इंतज़ार नहीं करता... और न ही आपको करना चाहिए थामा के लिए एडवांस बुकिंग कल से शुरू हो रही है! अपनी टिकट बुक करना न भूलें!"

वहीं दिवाली की छुट्टियों के मौसम और मैडॉक की पॉपुलर हॉरर-कॉमेडी फ्रेचाइज़ी के साथ फिल्म के मज़बूत जुड़ाव को देखते हुए, ट्रेड जगत को 'थामा' की अच्छी प्री-सेल और शानदार शुरुआत की उम्मीद है.

'थामा' स्टार कास्ट

'थामा' में आयुष्मान खुराना ने आलोक और रश्मिका मंदाना ने तड़का का लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पिशाच यक्षसन की भूमिका निभाई है. वहीं 'थामा' में परेश रावल और फैजल मलिक ने भी अहम रोल प्ले किया है. जबकि मलाइका अरोड़ा का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस है. बता दें कि 'थामा' के निर्देशक आदित्य सरपोतदार हैं और निर्माता दिनेश विजान और अमर कौशिक हैं.