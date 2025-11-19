हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tere Ishq Mein Box Office Prediction: धनुष-कृति सेनन की इंटेंस लव स्टोरी जीत लेगी दिल, पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

Tere Ishq Mein Box Office Prediction: धनुष-कृति सेनन की इंटेंस लव स्टोरी जीत लेगी दिल, पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

Tere Ishq Mein Box Office Prediction: धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 19 Nov 2025 01:09 PM (IST)
लव स्टोरी का क्रेज एक बार फिर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है. लोग इंटेंस लव स्टोरी देखना पसंद कर रहे हैं. हाल ही में हर्षवर्धव राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत रिलीज हुई थी. जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है. अब एक और लव स्टोरी रिलीज होने जा रही है. ये धनुष और कृति सेनन की फिल्म है. इस फिल्म का नाम 'तेरे इश्क में' है और इसका ट्रेलर देखकर लोगों से इसे देखने का इंतजार नहीं हो रहा है.

'तेरे इश्क में' एक इंटेंस लव स्टोरी है जिसमें एक्शन से लेकर जबरदस्त केमिस्ट्री और प्यार के लिए पागलपन देखने को मिल रहा है.ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसका बज खूब दिख रहा है. 'तेरे इश्क में' पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है आइए आपको बताते हैं. ट्रेड एनालिस्ट फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं.

पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

'तेरे इश्क में' फिल्म में पहली बार धनुष और कृति सेनन की जोड़ी देखने को मिलेगी. प्यार में जुनून और नहीं मिल पाने पर कैसा लगता है ये दिखाया गया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 5-8 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. पहले फिल्म के ओपनिंग डे पर कम कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही थी मगर जब से एक दीवाने की दीवानियत देखी है उसके बाद नंबर बढ़ गए हैं.

ये है स्टारकास्ट

'तेरे इश्क में' की स्टारकास्ट की बात की जाए तो फिल्म में धनुष और कृति सेनन के साथ प्रभु देवा और सुशील दहिया अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया है. आनंद एल रॉय जब भी कोई लव स्टोरी लेकर आते हैं तो वो जरुर हिट साबित होती है. अब देखना होगा 'तेरे इश्क में' क्या कमाल करती है.

Published at : 19 Nov 2025 01:09 PM (IST)
