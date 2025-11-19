एक्सप्लोरर
पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा, क्यूट फोटोज हो रहीं वायरल
Aneet Padda Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों पेरिस में वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब छाई हैं.
सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों पेरिस में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और शेयर की गई उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पेरिस की खूबसूरत लोकेशन में लिया गया उनका कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. हर फोटो में उनका ग्लो और खुशमिज़ाज अंदाज़ साफ झलक रहा है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 19 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :Aneet Padda
