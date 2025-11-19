हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा, क्यूट फोटोज हो रहीं वायरल

पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा, क्यूट फोटोज हो रहीं वायरल

Aneet Padda Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों पेरिस में वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब छाई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Aneet Padda Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों पेरिस में वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने वेकेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब छाई हैं.

सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों पेरिस में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और शेयर की गई उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पेरिस की खूबसूरत लोकेशन में लिया गया उनका कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. हर फोटो में उनका ग्लो और खुशमिज़ाज अंदाज़ साफ झलक रहा है.

1/8
एक्ट्रेस अनीता पड्डा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की.
एक्ट्रेस अनीता पड्डा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की.
2/8
जिसमें वो अपना पेरिस वेकेशन को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
जिसमें वो अपना पेरिस वेकेशन को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
3/8
इस फोटो में एक्ट्रेस जैकेट पहने बेहद क्यूट दिख रही हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस जैकेट पहने बेहद क्यूट दिख रही हैं.
4/8
इस फोटो में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने एफ़िल टॉवर के नीचे खड़े होकर भी पोज दिए.
इस फोटो में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने एफ़िल टॉवर के नीचे खड़े होकर भी पोज दिए.
5/8
इन फोटो में एक्ट्रेस टेडीबियर के साथ पिक्चर्स क्लिक करती दिखाई दी.
इन फोटो में एक्ट्रेस टेडीबियर के साथ पिक्चर्स क्लिक करती दिखाई दी.
6/8
यहां एक्ट्रेस क्यूट पोज देती नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
यहां एक्ट्रेस क्यूट पोज देती नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
7/8
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस मे कैप्शन में लिखा, पेरिस में पड्डा, माँ, मुझे तुम्हारे बगल में सोना बहुत याद आया.रीतो, मुझे तुमसे बहस करना बहुत याद आया. पापा, हमें वहाँ तुम्हारे खर्राटे बहुत याद आए.और मैं तुमसे प्यार करती हूं. मेरे पास जो कुछ भी है, उसके साथ.
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस मे कैप्शन में लिखा, पेरिस में पड्डा, माँ, मुझे तुम्हारे बगल में सोना बहुत याद आया.रीतो, मुझे तुमसे बहस करना बहुत याद आया. पापा, हमें वहाँ तुम्हारे खर्राटे बहुत याद आए.और मैं तुमसे प्यार करती हूं. मेरे पास जो कुछ भी है, उसके साथ.
8/8
अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
Published at : 19 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Aneet Padda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
राजस्थान में मिल रही बिना एग्जाम के सरकारी नौकरी, 40 तक उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन; पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
महिलाएं नहीं कर पाएंगी बाल भी बांका, मेंस डे पर मर्द जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget