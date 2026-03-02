बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें फिल्मों में वो कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी. बड़े परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद कुछ स्टार्स का फिल्मी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा. लेकिन हैरानी की बात ये है कि बॉक्स ऑफिस पर जादू न चलने के बावजूद इन सितारों की कमाई और नेटवर्थ किसी बड़े स्टार से कम नहीं है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं तनिषा मुखर्जी, जो पॉपुलर एक्ट्रेस काजोल की बहन हैं. कल 3 मार्च को तनिषा मुखर्जी अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं.

तनिषा मुखर्जी का फिल्मी करियर

तनिषा मुखर्जी ने 2003 में फिल्म 'शश...' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद तनिषा 'नील एंड निक्की', 'टैंगो चार्ली', 'क्रांति', 'सरकार राज', 'तुम मिल तो सही', 'कोड ने अब्दुल', 'लव यू शंकर' जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन इनमें से कोई भी हिट नहीं हो पाई. तनिषा मुखर्जी ने अपने 22 साल के करियर में 15 फिल्मों में काम किया, पर हिट नहीं दे पाईं.

View this post on Instagram A post shared by Tanishaa Mukerji (@tanishaamukerji)

रियलिटी शो का भी हिस्सा रहीं तनिषा

फिल्मों में फ्लॉप होने बाद तनिषा, सलमान खान के शो बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट बनी. हालांकि, यहां भी उनकी किस्मत खराब ही रही. फाइनल में आने के बाद भी वे विनर नहीं बन पाईं.तनिषा मुखर्जी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 7 और झलक दिखला जा 11 की कंटेस्टेंट भी रही. हालांकि, इन दोनों ही रियलिटी शो की वे विनर नहीं बन पाई. उन्होंने टीवी शो गैंग्स ऑफ हसीपुर को जज भी किया.

करोड़ों में है नेटवर्थ

फिल्मी करियर फ्लॉप होने के बाद भी एक़्ट्रेस करोंड़ो की मालकिन हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित उनकी नेटवर्थ 15 करोड़ रुपये है. बता दें, तनिषा मुखर्जी 47 वर्ष की हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है फिलहाल वो सिंगल हैं. तनिषा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिनव रहती हैं.