

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी एक्टिंग से फैंस का खूब दिल जीता है. वो फिटनेस को लेकर भी फैंस को इंस्पायर करती हैं. सुष्मिता सेन ने 18 साल की उम्र में मिस यूनिर्स का ताज अपने नाम किया था. वहीं 21 की उम्र में उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया था.

सुष्मिता ने फैंस को तब सरप्राइज किया जब उन्होंने 24 साल की उम्र में बिना शादी किए बेटी रेने को गोद लिया था. सुष्मिता सेन बेटी को गोद लेना चाहती थी. वो बेटी को गोद लेने के लिए इस हद तक तैयार थी कि अगर जज उनके फेवर में निर्णय नहीं देते तो वो बच्ची को लेकर भागने का प्लान कर रही थीं.

बच्ची को लेकर भागने का था सुष्मिता सेन का प्लान

सुष्मिता ने 21 साल की उम्र में बच्ची को गोद लेने के प्रोसेस शुरू किया था. लेकिन फाइनल डिसिजन आते-आते वो 24 की हो गई थी. Dr Sheen Gurrib संग इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने कहा, 'जब मैं 21 साल की उम्र में कानूनी तौर पर अडल्ट हो गई, तो मुझे पता था कि मैं यही करना चाहती हूं तो 21 से 24 साल की उम्र तक कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. एक बार शुरू होने के बाद, कम से कम बच्चे फोस्टर केयर के जरिए मेरे पास थी. लेकिन आप उस ट्रॉमा के साथ रहते हैं कि क्या होगा अगर फैमिली कोर्ट आपके फेवर में फैसला न दे तो? वो बच्चे को आपसे ले सकते थे. बच्चा आपको मां बोलने लगा था. तो मेरे पास प्लान था. मेरा प्लान था कि मैं बच्चे को लेकर भाग सकती थी.'

आगे सुष्मिता ने कहा, 'मैंने अपने पिता से कहा था कि आप गाड़ी को तैयार रखना. हम बच्च को लेकर निकल जाएंगे. अब हम इसे खींच रहे हैं. हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं. लेकिन मुझे था कि वो मुझसे मेरा बच्चा नहीं ले सकते हैं.'

खैर आखिर में सुष्मिता को बेटी रेने की कस्टडी मिल गई थी.