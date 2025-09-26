धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' गांधी जयंती के मौके पर दशकों को एंटरटेन करने के लिए आ रही है. फिल्म को सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेशन मिल चुका है और अब ये फास्ट-पेस्ड फैमिली एंटरटेनर भी धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है और इसकी रनटाइम क्या होने वाला है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को सेंसर बोर्ड ने दिया कौन सा सर्टिफिकेट?

शशांक खेतान के निर्देशन पर बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने तो दर्शकों का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है. अब फिल्म रिलीज के पहले शशांक खेतान की इस मूवी ने सेंसर बोर्ड का टेस्ट पाए कर लिया है.

पिंकविला के रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दे दिया है. मेकर्स ने इस फिल्म में म्यूजिक, कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट बैलेंस एड किया है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन कर सके.

कितने घंटे की होगी वरुण धवन की ये फिल्म?

रिपोर्ट्स की मानें तो वरुण धवन की ये फिल्म उनके शशांक खेतान संग बाकी के कोलैबोरेशन जैसी ही होगी. जहां 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' 2 घंटे 13 मिनट की थी तो वहीं 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का रनटाइम 2 घंटे 19 मिनट का था. इसी तरह 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी एक शॉर्ट और क्रिस्प मूवी होने वाली है.

पिंकविला के रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का रनटाइम 2 घंटे 15 मिनट का होने वाला है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. लेकिन उनके साथ रोहित सरफ भी अपने चार्म से लोगों तो दीवाना बनाएंगे तो वहीं सान्या मल्होत्रा के हुस्न का जलवा भी आपको देखने मिलेगा. मेकर्स को उम्मीद है ये कि फिल्म दशेरा और गांधी जयंती के हॉलिडे का पूरा फायदा उठा पाएगी.