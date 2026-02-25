सनी देओल-आमिर खान की 'लाहौर 1947' का बदलेगा टाइटल? पढ़ें फिल्म का नया अपडेट

एक्टर सनी देओल ने 2026 की शुरुआत फिल्म बॉर्डर 2 से की है. इस फिल्म को फैंस ने पसंद किया. सनी के हाथ में कई और नए प्रोजक्ट्स हैं. उन्हीं में से एक है लाहौर 1947. इस फिल्म को आमिर खान और राजकुमार संतोषी बना रहे हैं. खबरें हैं कि फिल्म में आमिर खान सपोर्टिंग में नजर आ सकते हैं. वहीं फीमेल लीड में प्रीति जिंटा हैं. अली फजल और शाबाना आजमी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

चेंज होगा सनी की फिल्म का टाइटल?

अब खबरें हैं कि फिल्म का टाइटल चेंज हो सकता है. फिलहाल टाइटल लाहौर 1947 है.

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा- लाहौर 1947 फेमस प्ले Jis Lahore Nai Dekhya पर बेस्ड है. फिल्म पाकिस्तान के शहर पर बेस्ड है और कहानी इंडिपेंडेंस पीरियड के समय की है. तो शुरुआत में टाइटल लाहौर 1947 अच्छा लग रहा था. लेकिन अब मेकर्स को लगता है कि कोई और अच्छा टाइटल हो सकता है स्टोरी के हिसाब से.

आगे लिखा, 'मेकर्स इसी के हिसाब के कई नए टाइटल पर विचार कर रहे हैं. एक और राउंड मीटिंग होनी है स्टेकहोल्डर के साथ. अगर सभी सेम पेज पर रहे तो फिल्म का टाइटल चेंज हो जाएगा.'

खबरें हैं कि ये फिल्म 13 अगस्त 2026 को रिलीज हो सकती है. इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी का फिल्म को फायदा मिलेगा.

सनी देओल के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो उनकी फिल्म बॉर्डर 2 अभी भी थिएटर में लगी है. फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म में अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स थे.

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्टर्स

सनी देओल बॉर्डर 2 के बाद लाहौर 1947, गबरू, रामायण जैसी फिल्मों में दिखेंगे. रामायण में सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. फिल्म में रणबीर कपूर राम बने हैं और सई पल्लवी सीता के रोल में हैं,