हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल-आमिर खान की 'लाहौर 1947' का बदलेगा टाइटल? पढ़ें फिल्म का नया अपडेट

सनी देओल-आमिर खान की 'लाहौर 1947' का बदलेगा टाइटल? पढ़ें फिल्म का नया अपडेट

सनी देओल इन दिनों बॉर्डर 2 में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा उनके हाथ में आमिर खान की लाहौर 1947 भी है. खबरें हैं कि फिल्म का टाइटल चेंज हो सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Feb 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर सनी देओल ने 2026 की शुरुआत फिल्म बॉर्डर 2 से की है. इस फिल्म को फैंस ने पसंद किया. सनी के हाथ में कई और नए प्रोजक्ट्स हैं. उन्हीं में से एक है लाहौर 1947. इस फिल्म को आमिर खान और राजकुमार संतोषी बना रहे हैं. खबरें हैं कि फिल्म में आमिर खान सपोर्टिंग में नजर आ सकते हैं. वहीं फीमेल लीड में प्रीति जिंटा हैं. अली फजल और शाबाना आजमी भी फिल्म का हिस्सा हैं.

चेंज होगा सनी की फिल्म का टाइटल? 

अब खबरें हैं कि फिल्म का टाइटल चेंज हो सकता है. फिलहाल टाइटल लाहौर 1947 है.

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा- लाहौर 1947 फेमस प्ले  Jis Lahore Nai Dekhya पर बेस्ड है. फिल्म पाकिस्तान के शहर पर बेस्ड है और कहानी इंडिपेंडेंस पीरियड के समय की है. तो शुरुआत में टाइटल लाहौर 1947 अच्छा लग रहा था. लेकिन अब मेकर्स को लगता है कि कोई और अच्छा टाइटल हो सकता है स्टोरी के हिसाब से.

आगे लिखा, 'मेकर्स इसी के हिसाब के कई नए टाइटल पर विचार कर रहे हैं. एक और राउंड मीटिंग होनी है स्टेकहोल्डर के साथ. अगर सभी सेम पेज पर रहे तो फिल्म का टाइटल चेंज हो जाएगा.'

खबरें हैं कि ये फिल्म 13 अगस्त 2026 को रिलीज हो सकती है. इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी का फिल्म को फायदा मिलेगा.

सनी देओल के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो उनकी फिल्म बॉर्डर 2 अभी भी थिएटर में लगी है. फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया था. वहीं फिल्म में अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स थे. 

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्टर्स

सनी देओल बॉर्डर 2 के बाद लाहौर 1947, गबरू, रामायण जैसी फिल्मों में दिखेंगे. रामायण में सनी देओल हनुमान के रोल में हैं. फिल्म में रणबीर कपूर राम बने हैं और सई पल्लवी सीता के रोल में हैं, 

Published at : 25 Feb 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Sunny Deol Lahore 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सनी देओल-आमिर खान की 'लाहौर 1947' का बदलेगा टाइटल? पढ़ें फिल्म का नया अपडेट
सनी देओल-आमिर खान की 'लाहौर 1947' का बदलेगा टाइटल? पढ़ें फिल्म का नया अपडेट
बॉलीवुड
15 सालों बाद होली पर रिलीज नहीं हो रही कोई फिल्म, धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक की वजह से मुश्किल में एग्ज़िबिटर्स
15 सालों बाद होली पर रिलीज नहीं हो रही कोई फिल्म, धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक की वजह से मुश्किल में एग्ज़िबिटर्स
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Box Office: ‘धुरंधर 2’ को मिलेगी 100 करोड़ की ओपनिंग? पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
‘धुरंधर 2’ को मिलेगी 100 करोड़ की ओपनिंग? पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
बॉलीवुड
एक्ट्रेस डेजी शाह ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोलीं- मैं सलमान खान के टच में हूं
एक्ट्रेस डेजी शाह ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोलीं- मैं सलमान खान के टच में हूं
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
टेलीविजन
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
Embed widget