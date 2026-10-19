'बहुत लकी हूं कि आप मेरे साथ हैं', सनी देओल के बर्थडे पर बेटे करण ने लुटाया प्यार

बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल आज 19 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें फैंस और करीबियों से खूब बधाइयां मिल रही हैं. वहीं, उनके बड़े बेटे करण देओल ने भी अपने पापा को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

करण ने सोशल मीडिया पर सनी देओल के साथ अपनी खास बॉन्डिंग जाहिर करते हुए उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया, जो इस खास दिन को और भी यादगार बना रहा है.

सनी देओल के बर्थडे पर बेटे करण ने लुटाया प्यार

करण देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीरे शेयर की है, जिसमें वो अपने पापा सनी देओल के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं. दोनों बाप-बेटे फोटो में काफी खुश दिख रहे हैं. इस पोस्ट के साथ करण ने इमोशनल नोट भी लिखा है.

करण ने अपने पापा को बर्थडे विश करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे, पापा! मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरे साथ हैं. हमारे साथ हंसने-मुस्कुराने के पलों से लेकर आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है, आपके साथ बिताया हर पल बहुत खास है.'

सनी देओल ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'लव यू.' करण का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस ने एक्टर को बधाई दे रहे हैं.

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'बंटवारा 1947' ने साथ किया काम

बता दें सनी देओल और करण देओल हाल ही में फिल्म 'बंटवारा 1947' में एक साथ नजर आए थे. फिल्म में करण ने उनके बेटे का रोल प्ले किया था. इस पीरियड ड्रामा की कहानी 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे और पंजाब के विभाजन के दौरान लाहौर शहर पर आधारित है. फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

सनी देओल की अपकमिंग फिल्म

बता दे, सनी देओल अपकमिंग फिल्म सूर्या में नजर आएंगे. एक्टर के बर्थजे के मौके पर मेकर्स ने फिल्म का टीजर भी आज रिलीज कर दिया है. फिल्म 20 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसके अवाला, वो 'गबरू' और 'रामायण' जैसी फिल्में में भी धमाल मचाते नजर आएंगे.