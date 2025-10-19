जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू

Nia Sharma Buys Mercedes: निया शर्मा ने नई कार खरीदी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज शेयर की हैं. निया ने बताया कि उनका सारा पैसा भी खत्म हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 08:27 AM (IST)
जमाई राजा फेम एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. निया शर्मा लग्जरी लाइफ जीती हैं. अब उन्होंने लग्जरी कार खरीदी है.

निया शर्मा ने मर्सिडीज AMG कार खरीदी है. धनतेरस के दिन निया शर्मा ये कार अपने घर लेकर आईं.
उन्होंने येलो कलर की कार खरीदी है. सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज वायरल हैं. रिपोर्ट्स हैं कि कार डेढ़ करोड़ की है.
निया ने नई कार की पूजा की. इस दौरान वो ब्लैक कलर के आउटफिट में दिखीं.
निया बहुत खुश और एक्साइटेड दिखीं. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- सारा पैसा चला गया...EMI शुरू.
निया अपनी मां और भाई के साथ कार लेने गई थीं
इसके बाद निया शर्मा अपनी नई गाड़ी में दीवाली पार्टी में पहुंची थी.
निया शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें शो लाफ्टर शेफ में देखा गया था. उन्हें शो जमाई राजा से नेम-फेम मिला था.
Published at : 19 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Nia Sharma

Photo Gallery

