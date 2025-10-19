एक्सप्लोरर
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
Nia Sharma Buys Mercedes: निया शर्मा ने नई कार खरीदी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज शेयर की हैं. निया ने बताया कि उनका सारा पैसा भी खत्म हो गया है.
जमाई राजा फेम एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. निया शर्मा लग्जरी लाइफ जीती हैं. अब उन्होंने लग्जरी कार खरीदी है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Oct 2025 08:24 AM (IST)
Tags :Nia Sharma
टेलीविजन
7 Photos
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
टेलीविजन
10 Photos
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत पहुंचे ये स्टार्स
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' की सौतन की एक-एक तस्वीर है कातिलाना, मदालसा कर देती हैं इंटरनेट का पारा हाई
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' की बहू निधि शाह खूबसूरती में देती हैं बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर, यहां देखें तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
'झांसी की रानी' बन चुकी हैं क्यूट सी बेबी की मम्मा, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
पहले खाए गोलगप्पे, फिर दिए दोस्तों संग पोज...दिवाली पार्टी में गोल्डन गर्ल बनकर छाईं श्वेता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
आज नहीं देख पाएंगे रोहित-कोहली की बल्लेबाजी? बारिश बिगाड़ सकती है IND vs AUS पहले वनडे का खेल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion