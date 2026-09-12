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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसोनू निगम ने बेचा अपना लग्जरी ऑफिस, कमाया 3.70 करोड़ का मुनाफा

सोनू निगम ने बेचा अपना लग्जरी ऑफिस, कमाया 3.70 करोड़ का मुनाफा

दिग्गज सिंगर सोनू निगम ने मुंबई के BKC में साल 2023 में एक ऑफिस खरीदा था और अब इसे उन्होंने तगड़ी कीमत में बेच दिया है. इससे सोनू को साढ़े तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 12 Sep 2026 05:15 PM (IST)
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हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अपना एक लग्जरी ऑफिस स्पेस बेचा था. अब उसी इलाके में दिग्गज गायक सोनू निगम ने भी अपने ऑफिस स्पेस को लेकर बड़ी डील की है और उन्होंने अपना तीन साल पहले खरीदा गया ऑफिस 18 करोड़ रुपये में बेच दिया. इस डील से सोनू निगम को 3.70 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है.

सोनू निगम ने बेचा अपना ऑफिस

बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गानों से फैंस को दीवाना बनाने वाले सोनू निगम के पास कई लग्जरी प्रॉपर्टी है. मुंबई के BKC में स्थित ये ऑफिस स्पेस भी उनकी एक लग्जरी प्रॉपर्टी थी. CRE Matrix से मिली जानकारी के मुताबिक सोनू निगम ने ये ऑफिस साल 2023 में खरीदा था और अब इसे तीन साल बाद बेच दिया गया है.

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सोनू निगम को हुआ 3.70 करोड़ का मुनाफा

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सोनू निगम ने ये ऑफिस स्पेस साल 2023 में 14.30 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्हें इसे बेचने पर तीन साल में साढ़े तीन करोड़ रुपये से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ है. इसे 18 करोड़ रुपये की अच्छी खासी कीमत में सेल किया गया है. ये सौदा 4 सितंबर 2026 को हुआ था. 

1 करोड़ से ज्यादा स्टांप ड्यूटी चुकाई

सोनू का ऑफिस स्पेस 'ट्रेड सेंटर' नाम की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था. सोनू ने अपनी ये प्रॉपर्टी SAA Estate LLP को बेची है. दस्तावेजों के मुताबिक इस डील के लिए 1.08 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया गया है. प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया 3,082 वर्ग फुट है.

कितने अमीर हैं सोनू निगम?

53 वर्षीय सोनू निगम 90 के दशक से बतौर प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में एक्टिव हैं. अपनी सुरीली और मखमली आवाज में सोनू ने 'संदेशे आते हैं', 'अब मुझे रात दिन', 'अभी मुझ में कहीं', 'सूरज हुआ मद्धम', 'कल हो ना हो', 'सब कुछ भुला दिया' सहित कई बेहतरीन गाने दिए हैं. सोनू निगम एक गाने के लिए 15 से 18 लाख रुपये और एक कॉन्सर्ट के लिए 55 लाख से 1 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. GQ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 350 से 400 करोड़ रुपये के बीच है. वो भारत के टॉप रईस सिंगर्स में शामिल हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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