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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘दृश्यम 3’ को-एक्टर अजय देवगन की श्रेया सरन ने की तारीफ, बोलीं- दूसरे टेक की जरूरत नहीं पड़ती

‘दृश्यम 3’ को-एक्टर अजय देवगन की श्रेया सरन ने की तारीफ, बोलीं- दूसरे टेक की जरूरत नहीं पड़ती

श्रेया सरन ने ‘दृश्यम 3’ के को-स्टार अजय देवगन के अभिनय और काम के जुनून की तारीफ की. उन्होंने कहा कि अजय को दूसरे टेक की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी शानदार है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 06 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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'दृश्यम' फ्रेंचाइजी में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर के किरदार से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है. अब फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को लेकर दर्शकों की नजरें अजय देवगन और पूरी स्टारकास्ट पर हैं.

इसी बीच फिल्म में नंदिनी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रेया सरन ने अजय देवगन के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने अभिनेता के डायलॉग बोलने के अंदाज और काम के प्रति उनके जुनून की जमकर तारीफ की.

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अजय की एक्टिंग की तारीफ

आईएएनएस से बातचीत में श्रेया सरन ने कहा, अजय अपनी आंखों के जरिए बहुत कुछ कह देते हैं. उनकी आंखों में एक अलग तरह की ताकत है, जो उनके किरदार की भावनाओं को बिना ज्यादा शब्दों के भी सामने ले आती है. उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका भी काफी अलग है. वह शानदार एक्टर हैं.

श्रेया ने अजय देवगन की मेहनत और काम के प्रति अनुशासन की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, अजय अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और किसी सीन को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं. उन्हें किसी और टेक की जरूरत नहीं पड़ती. उनके अंदर काम को लेकर काफी जुनून है.

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निर्देशक अभिषेक पाठक की भी तारीफ

अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, अभिषेक पाठक ने 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की कहानी को लेकर काफी मेहनत की और स्क्रिप्ट पर लंबा समय दिया. वह कहानी के हर मोड़ और ट्विस्ट को ध्यान से समझते हैं, फिर उसे पर्दे पर सही तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं.

श्रेया ने अपने किरदार नंदिनी को लेकर भी बात की और कहा, मैं नंदिनी को अच्छी तरह समझती हूं और जानती हूं कि यह किरदार किस तरह सोचता और महसूस करता है. हालांकि, कहानी में आने वाले कुछ बदलाव ऐसे थे, जिनकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी.

 
 
 
 
 
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नंदिनी के किरदार में श्रेया

'दृश्यम' फ्रेंचाइजी में श्रेया सरन ने अजय देवगन के किरदार विजय सालगांवकर की पत्नी नंदिनी की भूमिका निभाई है. विजय अपने परिवार को बचाने के लिए हर बार बेहद सोच-समझकर कदम उठाता है और मुश्किल हालात में भी ऐसा रास्ता खोजता है जिससे पुलिस और कानून की पकड़ से परिवार को बचाया जा सके.

'दृश्यम : द कन्क्लूजन' में अजय देवगन और श्रेया सरन के अलावा तब्बू, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव जैसे कलाकार भी हैं. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इसी नाम की मलयालम फिल्म का हिंदी रूपांतरण है. इस कहानी को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी बनाया जा चुका है. हिंदी फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के बाद अब तीसरी फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों के बीच दिलचस्पी बनी हुई है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर से सिनेमाघरों में उपलब्ध है.

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Published at : 06 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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