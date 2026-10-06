ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'उसने पूछा क्या मुझे एड्स है...' गायत्री सुरेश ने बताया एक्स का सच, दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलेन गया था बॉयफ्रेंड

'उसने पूछा क्या मुझे एड्स है...' गायत्री सुरेश ने बताया एक्स का सच, दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलेन गया था बॉयफ्रेंड

एक्ट्रेस और 'बिग बॉस मलयालम 8' की एक्स कंटेस्टेंट गायत्री सुरेश ने अपनी लाइफ की सबसे दुखद घटना का जिक्र किया है. उन्होंने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

मलयालम सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और हाल ही में 'बिग बॉस मलयालम 8' का हिस्सा रही गायत्री सुरेश ने अपनी लाइफ की सबसे दुखद घटना का जिक्र करते हुए लोगों को हैरान कर दिया है. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके एक्स ने उनसे रिलेशनशिप के पहले ही हफ्ते में पूछा था कि क्या उन्हें एड्स है? वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब 2021 में उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक बाद उनका एक्स उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया था.

उसने पूछा- क्या मुझे एड्स है?

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
'समय की कसौटी पर खरी उतरी कहानी', तब्बू ने ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ के 30 साल किए पूरे होने का मनाया जश्न
तब्बू की ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ को 30 साल हुए पूरे, एक्ट्रेस ने यूं मनाया जश्न
साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
साउथ सिनेमा
कब आएगा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
कब आएगा विजय-रश्मिका की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख

गायत्री सुरेश हाल ही में बिग बॉस मलयालम 8 से बाहर हुई हैं. इससे ठीक पहले उन्होंने बिग बॉस के घर में एक बड़ा खुलासा किया. उनसे बिग बॉस ने पूछा था कि अगर उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने का मौका मिले जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दुख दिया हो तो आप इस पर क्या कहेगी?

इस पर उन्होंने कहा, 'हमारे रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में उनसे पूछा कि क्या मुझे एड्स है. उसी वक्त मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी. हालांकि मैंने सोचा कि मैं ज्यादा निगेटिव तो नहीं हो रही हूं. इसके चलते मैंने रिश्ता कंटीन्यू रखा. लेकिन, बाद में मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ रिश्ते में भी था.

उसने पूछा क्या मुझे एड्स है...' गायत्री सुरेश ने बताया एक्स का सच, दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलेन गया था बॉयफ्रेंड

एक्सीडेंट के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था एक्स

आगे एक्ट्रेस ने अक्टूबर 2021 में हुए अपने रोड एक्सीडेंट को याद किया. उन्होंने बताया कि जब वो बुरे दौर से गुजर रही थी तो उन्होंने उससे मिलने की जिद की थी. इसके बाद वो आया और दोनों एक साथ गाड़ी में थे. हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो रुकने के बयाज भागने लगे. हालांकि लोगों ने पीछा किया और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था.

गायरी ने आगे कहा कि इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस उन्हें और उनके एक्स को थाने ले गई थी और फिर जब थाने से दोनों वापस आए तो उसने उन्हें एक कैफे में अकेला छोड़ दिया था और वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया. इस घटना से एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थीं. हालांकि एक्ट्रेस ने बताया कि इस घटना के बाद वो और बेहतर इंसान बनने में कामयाब हुई.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Gayatri Suresh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'समय की कसौटी पर खरी उतरी कहानी', तब्बू ने ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ के 30 साल किए पूरे होने का मनाया जश्न
तब्बू की ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ को 30 साल हुए पूरे, एक्ट्रेस ने यूं मनाया जश्न
साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
साउथ सिनेमा
कब आएगा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
कब आएगा विजय-रश्मिका की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
राहुल गांधी की EC जाने की जिद: बैरिकेड्स पर चढ़े, तिरंगा लहराया, अब पेड़ के नीचे धरना
जम्मू और कश्मीर
इंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'
इंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'
विश्व
भौतिक शास्त्र 2026 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्ज़न को दिया गया
भौतिक शास्त्र 2026 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस हैल्ज़न को दिया गया
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश, तीन साल में बदले 8 कप्तान; जानें पूरी टाइमलाइन
पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश, तीन साल में बदले 8 कप्तान; जानें पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज
शिक्षा
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
6 से 8वीं के शिक्षकों के लिए मौका, NCERT में शुरू किया ये खास कोर्स
यूटिलिटी
गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का सही वक्त क्या है? जानें कब मिलेगा ज्यादा ईंधन
गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का सही वक्त क्या है? जानें कब मिलेगा ज्यादा ईंधन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget