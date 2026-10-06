मलयालम सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और हाल ही में 'बिग बॉस मलयालम 8' का हिस्सा रही गायत्री सुरेश ने अपनी लाइफ की सबसे दुखद घटना का जिक्र करते हुए लोगों को हैरान कर दिया है. उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके एक्स ने उनसे रिलेशनशिप के पहले ही हफ्ते में पूछा था कि क्या उन्हें एड्स है? वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब 2021 में उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक बाद उनका एक्स उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया था.

उसने पूछा- क्या मुझे एड्स है?

गायत्री सुरेश हाल ही में बिग बॉस मलयालम 8 से बाहर हुई हैं. इससे ठीक पहले उन्होंने बिग बॉस के घर में एक बड़ा खुलासा किया. उनसे बिग बॉस ने पूछा था कि अगर उन्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने का मौका मिले जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दुख दिया हो तो आप इस पर क्या कहेगी?

इस पर उन्होंने कहा, 'हमारे रिलेशनशिप के पहले हफ्ते में उनसे पूछा कि क्या मुझे एड्स है. उसी वक्त मैंने उससे बातचीत बंद कर दी थी. हालांकि मैंने सोचा कि मैं ज्यादा निगेटिव तो नहीं हो रही हूं. इसके चलते मैंने रिश्ता कंटीन्यू रखा. लेकिन, बाद में मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ रिश्ते में भी था.

एक्सीडेंट के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था एक्स

आगे एक्ट्रेस ने अक्टूबर 2021 में हुए अपने रोड एक्सीडेंट को याद किया. उन्होंने बताया कि जब वो बुरे दौर से गुजर रही थी तो उन्होंने उससे मिलने की जिद की थी. इसके बाद वो आया और दोनों एक साथ गाड़ी में थे. हालांकि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो रुकने के बयाज भागने लगे. हालांकि लोगों ने पीछा किया और उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था.

गायरी ने आगे कहा कि इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस उन्हें और उनके एक्स को थाने ले गई थी और फिर जब थाने से दोनों वापस आए तो उसने उन्हें एक कैफे में अकेला छोड़ दिया था और वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया. इस घटना से एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थीं. हालांकि एक्ट्रेस ने बताया कि इस घटना के बाद वो और बेहतर इंसान बनने में कामयाब हुई.