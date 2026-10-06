ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'समय की कसौटी पर खरी उतरी कहानी', तब्बू ने ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ के 30 साल किए पूरे होने का मनाया जश्न

'समय की कसौटी पर खरी उतरी कहानी', तब्बू ने ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ के 30 साल किए पूरे होने का मनाया जश्न

तब्बू ने नागार्जुन संग अपनी फिल्म ‘निन्ने पेल्लाडाथा’ के 30 साल पूरे होने पर खास पोस्ट शेयर की. उन्होंने फिल्म की कहानी और आज भी पसंद किए जाने वाले गानों को याद करते हुए इसका जश्न मनाया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 06 Oct 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस तब्बू ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली पोस्ट के साथ नागार्जुन के साथ अपनी रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म 'निन्ने पेल्लाडाथा' के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाया.

तब्बू ने शेयर की खास पोस्ट
सोमवार को तब्बू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कृष्णा वामसी की डायरेक्ट की हुई फिल्म की कुछ झलकियां शेयर कीं. उन्होंने बताया कि 'निन्ने पेल्लाडाथा' एक ऐसी कहानी है जिसने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ और समय की कसौटी पर खरी उतरी. तब्बू ने आगे कहा कि इस फैमिली ड्रामा के गाने आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह रखते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
साउथ सिनेमा
कब आएगा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
कब आएगा विजय-रश्मिका की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की लव लाइफ, डेढ़ साल चला रिश्ता, ब्रेकअप के दर्द को ऐसे झेला
थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की लव लाइफ, डेढ़ साल चला रिश्ता, ब्रेकअप के दर्द को ऐसे झेला

'निन्ने पेल्लाडाथा' के 3 दशक पूरे होने पर, उन्होंने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा, एक ऐसी रोमांटिक कहानी जिसने दिल जीत लिए, एक ऐसी कहानी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी, और ऐसे गाने जो पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं. निन्ने पेल्लाडथा के सदाबहार जादू और तीन यादगार दशकों के इसके खूबसूरत सफर का जश्न मनाते हुए.

पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा, 'ओह माय गॉड, 30 साल हो गए और मुझे अब भी इससे प्यार है', और 'यह मेरी अब तक की पसंदीदा फिल्मों में से एक है.'

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tabu (@tabutiful)

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' ने मंडे टेस्ट में किया टॉप, बस 3 करोड़ और कमाते ही बना देगी साल का इतना बड़ा रिकॉर्ड

फिल्म में दिखे ये कलाकार

कृष्णा वामसी द्वारा लिखित और डायरेक्ट की गई 'निन्ने पेल्लाडाथा' को नागार्जुन ने अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया था. इस प्रोजेक्ट में नागार्जुन ने सीनू और तब्बू ने महालक्ष्मी 'पांडु' का किरदार निभाया था. इनके अलावा, चलपति राव, गिरी बाबू, चंद्र मोहन, आहुति प्रसाद, ब्रह्माजी, बनर्जी, रवि तेजा, सी.वी.एल. नरसिम्हा राव, जीवा, उत्तेज, पृथ्वीराज, लक्ष्मी, रमा प्रभा, मंजू भार्गवी, कविता, शानूर सना और रामाराजू जैसे कलाकारों ने भी इसमें अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता के साथ-साथ, 'निन्ने पेल्लाडाथा' को कई अवॉर्ड्स भी मिले, जिनमें 1996 का 'तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी शामिल है. बाद में इस फिल्म को तमिल में 'उन्नय्ये कल्याणम पन्निकिरेन' नाम से डब किया गया और कन्नड़ में 'प्रीथसोद थप्पा' टाइटल के साथ इसका रीमेक भी बनाया गया.

टेक्निकल क्रू की बात करें तो, इस ड्रामा का कैमरा वर्क के प्रसाद ने किया था, जबकि एडिटिंग का काम शंकर ने संभाला था. संदीप चौटा ने 'निन्ने पेल्लाडाथा' के लिए संगीत तैयार किया है, जो टॉलीवुड में उनका पहला काम है.

Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल

 

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Tabu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को खूब गरजी 'दृश्यम 3', 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- 'द पैराडाइज'-'हनुमान अंश' का हाल
मंडे को 'दृश्यम 3' का चला जादू, 'द वन' की डूबी लुटिया, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
नानी की 'द पैराडाइज' हिंदी में हुई हिट, 'दसारा' से 119% ज्यादा की कमाई
साउथ सिनेमा
कब आएगा विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
कब आएगा विजय-रश्मिका की 'रणबाली' का ट्रेलर? मेकर्स ने बता दी तारीख
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की लव लाइफ, डेढ़ साल चला रिश्ता, ब्रेकअप के दर्द को ऐसे झेला
थलपति विजय के बेटे जेसन संजय की लव लाइफ, डेढ़ साल चला रिश्ता, ब्रेकअप के दर्द को ऐसे झेला
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'
बिहार
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया गठबंधन के मार्च के बीच BJP बोली- 'इन कॉकरोचों को दौड़ा-दौड़ाकर…'
इंडिया
Bypolls Election 2026 Live: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
LIVE: बंगाल में उपचुनाव के बीच हुमायूं कबीर गिरफ्तार, कहा- 'पुलिस खुद गड़बड़ी कर रही'
बॉलीवुड
अंजलि अरोड़ा की 'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर की 'रामायण' की टीम पर आरोप- ‘निगेटिव मार्केटिंग की’
'महाकाव्य' हुई फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने लगाए रणबीर कपूर की फिल्म की टीम पर आरोप
क्रिकेट
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात
इंडिया
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
CEC ऑफिस की दूरी-10 मिनट, 2.5 घंटे से डटे राहुल गांधी, अब आकाशवाणी में धरना
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा
हेल्थ
Stress Incontinence: खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
खांसते-छींकते ही पेशाब निकल जाती है, जानें किस बीमारी हैं पीड़ित?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget