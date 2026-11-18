हॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ऐनी हैथवे ने अपने तीसरे बच्चे का वेलकम किया है. एक्ट्रेस 44 साल की उम्र में तीसरी बार मां बनी हैं. ऐनी हैथवे और उनके पति एडम शुलमैन ने मिलकर तीसरे बच्चे का स्वागत किया. अब एक्ट्रेस की अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. एक्ट्रेस अपने बेबी के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर नजर आईं. हालांकि तीसरी बार पेरेंट्स बनने को लेकर अभी एडम और एनी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है.

बेबी को सीने से लगाए दिखीं एक्ट्रेस

मंगलवार को एनी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं. इनमें एक्ट्रेस का स्टाइलिश अंदाज नजर आया. न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक्ट्रेस को अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ स्पॉट किया गया. इस दौरान अभिनेत्री अपने बच्चे को डार्क ब्राउन रंग के बेबी कैरियर में टहलाते हुए दिखाई दीं. हालांकि बेबी का चेहरा नजर नहीं आया.

Anne Hathaway was seen out and about with her baby in New York City recently. 🥹❤️ https://t.co/5hKyrV70Gf — Anne Hathaway Archives (@ahathawayfiles) November 17, 2026

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को एनी हैथवे के फैन पेज द्वारा शेयर किया गया है. इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक्स पर शेयर की गई इन तस्वीरों के साथ लिखा, 'न्यूयॉर्क में एनी हैथवे को हाल ही में अपने बच्चे के साथ देखा गया.' ये जानकारी सामने नहीं आई है कि एक्ट्रेस ने तीसरे बच्चे को जन्म कब दिया है. लेकिन, अब वो बच्चे के जन्म के बाद पहली बार पब्लिक के बीच नजर आईं.

जून में किया था तीसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान

एनी अपनी प्रेग्नेंसी के ऐलान के बाद से ही काफी सुर्ख़ियों में थीं. एक्ट्रेस ने अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान जून में किया था. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दी थीं. वीडियो शेयर करते हुए हॉलीवुड अदाकारा ने कैप्शन में लिखा था, 'x बेबी, आई एम योर्स x.'

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2012 में हुई थी एनी और एडम की शादी

एनी ने साल 1999 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरीज 'गेट रियल' से की थी. एक्ट्रेस ने साल 2012 में एडम शुलमैन के साथ शादी रचाई थी. अभिनेत्री और एडम ने पहले बेटे जोनाथन का वेलकम किया जो दस साल के हैं. वहीं उनके छोटे बेटे की उम्र 6 साल है, जिनका नाम जैक है.