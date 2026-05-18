शादी को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहतीं सारा अली खान, बोलीं- 'मैं अपने आप में पूरी हूं...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपनी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं, जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसी बीच एक इंटरव्यू में सारा ने फिल्म में अपने किरदार और असल जिंदगी में शादी को लेकर अपनी सोच खुलकर बताई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लाइफ में कई शादियां टूटते हुए देखा है, इसीलिए वो इसे लेकर ज्यादा नहीं सोचती हैं.

शादी को लेकर सारा की राय

न्यूज 18 के साथ एक इंटरव्यू सारा ने कहा, ' इंसान हमेशा अपने आसपास हुए घटनाओं और एक्सपीरियंस से सीखता हैं. मैंने देखा है कि शादियां गलत भी हो सकती हैं इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती और सोच समझकर सही इंसान का इंतजार कर रही हूं.' साथ ही उन्होंने कहा, 'मैं खुद को पूरा करने या अकेलेपन से बचने के लिए शादी नहीं करना चाहती. मैं अपने आप में पूरी हूं. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे पूरा करेगा. अगर शादी होती है, तो सही इंसान और सही समय पर होगी.'

इसके अलावा सारा ने खुद को ग्रीन फ्लैग बताते हुए कहा कि वो खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहती है और अभी पूरी तरह करियर पर ध्यान दे रही हैं. वो अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान को ढूंढेंगी, जो उन्हें समझे, इज्जत करे और खुश रखे.

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माता-पिता का हुआ था तलाक

बता दें कि सैफ अली खान और अमृता सिंह ने 1991 में शादी की थीं. उस वक्त सैफ 21 साल के थे और अमृता 33 साल की थीं. हालांकि करीब 13 साल बाद 2004 में दोनों का तलाक हो गया. उनके 2 बच्चे हैं सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. तलाक के बाद सैफ ने करीना कपूर खान से शादी की, लेकिन अमृता ने दोबारा शादी नहीं की. इसीलिए शादी को लेकर सारा जल्दबाजी नहीं करना चाहती और खुद को समय देना चाहती हैं.

15 मई को रिलीज हुई हैं फिल्म

वहीं बात करें उनकी फिल्म की, तो 15 मई को ही सिनेमाघरों में उनकी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रिलीज हुई है. फिल्म में सारा अली खान के साथ आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसने 3 दिनों में करीब 17.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.

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