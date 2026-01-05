संजय दत्त की बेटी ने साइलेंट अब्यूज पर की बात, बोलीं- असली रिश्ते दर्द के जरिए सीख नहीं देते

एक्टर संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके वीडियोज और फोटोज भी चर्चा में रहते हैं. त्रिशाला अमेरिका में रहती हैं. वो साइकोलॉजिस्ट हैं. उन्होंने फॉरेसिंक साइंस की भी पढ़ाई की है. अब उन्होंने साइलेंट अब्यूज को लेकर रिएक्ट किया है.

उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि कुछ लोग रिलेशनशिप में शब्दों से ज्यादा चुप्पी को चुनते हैं और अपनी फीलिंग का इजहार नहीं करते हैं. कई बार इस साइलेंस को सजा देने के लिए हथियार की तरह यूज किया जाता है, जब दो लोगों की सोच नहीं मिलती है.

साइलेंस को लेकर त्रिशाला दत्त ने की पोस्ट

उन्होंने लिखा- वो आपको साइलेंटली सिखा रहे होते हैं कि आपकी आवाज खतरनाक है. साइलेंस को सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ये अब्यूज है. इसे सही एक्शन कंसीडर नहीं किया जा सकता है. रियल रिलेशनशिप आपको दर्द के जरिए पाठ नहीं पढ़ाते हैं. वो बात करके उसे सुलझाते हैं.

आगे उन्होंने लिखा कि अगर आप साइलेंस को खुद को शांत करने के लिए चुनते हैं और फिर बातचीत करते हैं को ऐसे रिश्ते लंबे चलते हैं. उन्होंने लिखा- मुझे खुद को शांत करने के लिए कुछ घंटे चाहिए होते हैं. तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहती जिससे दर्द हो.









उन्होंने लिखा, 'जो चुप्पी आपके नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है वो आत्म-सम्मान है. वहीं जो चुप्पी किसी और को सजा देती है, वो पावर प्ले है.'

संजय दत्त की पर्सनल लाइफ

बता दें कि त्रिशाल दत्त, संजय दत्त और दिवंगत ऋता शर्मा की बेटी हैं. ऋचा संजय दत्त की पहली पत्नी थीं. ऋचा की 1996 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से मौत हो गई थी. ऋचा की मौत के बाद संजय ने 2008 में मान्यता दत्त से शादी की. 2010 में मान्यता और संजय ने जुड़वा बच्चों इकरा और शाहरान दत्त है.