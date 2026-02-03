सिर्फ एक मैसेज पर जैकी श्रॉफ के बर्थडे में पहुंचे सलमान खान, पोस्ट शेयर कर सुभाष घई ने की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने 1 फरवरी को अपना 69वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उन्होंने एक काफी सिंपल और निजी बर्थडे पार्टी रखी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त शामिल हुए. ये पार्टी फिल्ममेकर सुभाष घई के घर पर हुई. बाद में सुभाष घई ने बताया कि सलमान खान सिर्फ एक मैसेज मिलने पर ही जैकी के बर्थडे में सरप्राइज देने पहुंच गए.

सुभाष घई ने शेयर किया पोस्ट

सोमवार को सुभाष घई ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान और जैकी श्रॉफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन की एक तस्वीर शेयर की. फोटो के साथ उन्होंने एक लंबा नोट भी लिखा. सुभाष घई ने लिखा कि सलमान खान उन गिने-चुने सितारों में से हैं, जो अपने सीनियर्स का दिल से सम्मान करते हैं.

उन्होंने बताया कि उन्होंने सलमान को सिर्फ एक मैसेज भेजा था, जिसमें जैकी श्रॉफ के जन्मदिन पर करीबी दोस्तों की छोटी-सी शाम में आने की बात कही थी. इसके बावजूद सलमान ने सबको सरप्राइज देते हुए उनके घर आकर शाम को और खास बना दिया. सुभाष घई ने सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें हमेशा खुश और सुरक्षित रहने की दुआ भी दी.

View this post on Instagram A post shared by SG (@subhashghai1)

जैकी श्रॉफ और सुभाष घई ने साथ में कई फिल्मों की हैं. जैकी की डेब्यू फिल्म ‘हीरो’ का निर्देशन भी सुभाष घई ने ही किया था. दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं. यही वजह है कि उन्होंने जैकी के लिए एक खास पार्टी रखी. इस स्पेशल बर्थडे पार्टी में सलमान खान के अलावा रोनित रॉय, रूमी जाफरी, मीनाक्षी शेषाद्रि और पूनम ढिल्लों जैसे सितारे भी शामिल हुए.

जैकी और सलमान के बीच है खास बॉन्डिंग

बता दें, जैकी श्रॉफ और सलमान खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है. जैकी ने पहले बताया था कि जब सलमान इंडस्ट्री में नए थे, तब वह उनके साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर को सलमान की फोटो दिखाया करते थे, ताकि उन्हें काम मिल सके. जैकी ने ये भी कहा था कि सलमान उनके काम के बड़े फैन रहे हैं. सालों में दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें वीर, क्योंकि…, राधे और भारत जैसी फिल्में शामिल हैं.