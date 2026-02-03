स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो में लीप के बाद कहानी एकदम से बदल चुकी है. लेकिन, जबसे मिहिर को तुलसी के बारे में पता चला है वो हर परेशानी से मुक्त हो चुका है. क्योंकि, मिहिर को लगता है कि तुलसी है तो सबकुछ ठीक हो जाएगा.

शो में देखने को मिला कि विरानी इंडस्ट्री नीलाम होने के कागार पर पहुंच गया है. शांति निकेतन में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं, रणविजय अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग से बाज नहीं आ रहा है. उसने मिहिर को चैलेंज किया है कि उसी के पैसों से वो उसी की कंपनी को खरीद लेगा.

अंगद को होगा ऋतिक पर शक

ऐसे में मिहिर भी उसको उसकी औकात दिखा ही देता है. दूसरी तरफ अंगद काफी परेशान नजर आ रहा है. वो कहता है कि ऋतिक हमारे घर क्यों आया था. ऋतिक भोलाभाला बनकर मां को फंसा रहा है. मां है कि इमोशनल होकर उसकी मदद करने निकल पड़ी है.

वहीं, दूसरी तरफ एक बार फिर से परी और अजय की मुलाकात होती है.अजय और परी दोनों अपने बच्चों को लेकर पार्क में आए होते हैं. ऐसे में अजय से परी पूछती है कि उसकी वाइफ कहां है. अजय बताता है कि बेटे के जन्म के बाद उसकी मौत हो गई. अजय कहता है कि वो शादी के मामले में थोड़ा अनलकी रहा है.

अजय से परी माफी मांगती है. अजय कहता है कि वो पुरानी बातों को भूल चुका है. शो में देखने को मिलेगा कि धीरे-धीरे अब अजय और परी की प्रेम कहानी शुरू होगी. दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आ रही है. वहीं, अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि विरानी इंडस्ट्री की नीलामी होती रहती है.

रणविजय ने अपना दाव चल दिया होता है. लेकिन, इसी बीच तुलसी अपने वकील और अजय के साथ वहां पहुंच जाती है और नीलामी को रोक देती है. वकील कहता है कि ये नीलामी नहीं हो सकती, क्योंकि बैंक के सारे लोन को चुका दिया गया है. नॉयना पूछती है कि किसने लोन चुकाया तो अजय बोलता है कि तुलसी ने लोन चुका दिया है. सभी लोग दंग रह जाते हैं.

ये भी पढ़ें:-आर माधवन ने चार साल के लिए फिल्मों से क्यों लिया था ब्रेक? एक्टर बोले- 'मैं दूसरों की धुन पर नाच रहा था'