हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा के बेटे को लॉन्च करेंगे डायरेक्टर साजिद खान, 23 जनवरी से शुरू हुई फिल्म 'हंड्रेड' की शूटिंग

गोविंदा के बेटे को लॉन्च करेंगे डायरेक्टर साजिद खान, 23 जनवरी से शुरू हुई फिल्म 'हंड्रेड' की शूटिंग

हाल ही में खबर सामने आई है कि डायरेक्टर साजिद खान अपनी नई फिल्म के जरिए गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करने जा रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग 23 जनवरी से शुरू हो चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में लंबे समय के ब्रेक के बाद साजिद खान एक बार फिर डायरेक्शन की दुनिया में लौट आए हैं. लेकिन इस बार वो वही पुरानी कॉमेडी फिल्मों वाला अंदाज नहीं अपना रहे बल्कि कुछ बिल्कुल अलग करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद खान अपनी नई फिल्म ‘हंड्रेड’ के साथ हॉरर जॉनर में कदम रख रहे हैं. ये उनके करियर का एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि अब तक उन्हें कॉमिक कैपर बनाने के लिए ही जाना जाता था.

गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा का बड़ा बॉलीवुड डेब्यू
फिल्म ‘हंड्रेड’ की सबसे बड़ी चर्चा इसकी कास्ट को लेकर है. इस फिल्म के जरिए गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं. यशवर्धन के अपोजिट फिल्म में ‘लापता लेडीज’ से पहचान बना चुकी नितांशी गोयल नजर आएंगी. दोनों को पहली बार साथ देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sajid Khan (@aslisajidkhan)

बसंत पंचमी के शुभ दिन से शुरू हुई शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ‘हंड्रेड’ की शूटिंग हाल ही में शुरू हो चुकी है. 23 जनवरी को मुंबई के फिल्म सिटी में इसका पहला शूटिंग शेड्यूल रखा गया था. मेकर्स ने खासतौर पर बसंत पंचमी के शुभ मौके को चुना ताकि फिल्म की शुरुआत अच्छे संकेतों और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो सके.

मजबूत प्रोडक्शन टीम का साथ
फिल्म ‘हंड्रेड’ को गिल्टी बाय एसोसिएशन मीडिया प्रोड्यूस कर रही है जिसके हेड अमर बुटाला हैं. इसके साथ ही फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स का सपोर्ट भी मिला है. ऐसे में प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा हैं.

यशवर्धन के करियर में गोविंदा ने क्यों नहीं की मदद?
हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि यशवर्धन ने कभी अपने पिता गोविंदा से करियर में मदद नहीं मांगी. उन्होंने साफ कहा कि गोविंदा ने भी जानबूझकर बेटे के करियर में कोई सीधा दखल नहीं दिया. सुनीता ने हंसी-मजाक में ये भी बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर गोविंदा से सवाल तक कर लिया था.

शूटिंग के दौरान साजिद खान को लगी चोट
इसी बीच खबर सामने आई कि मुंबई में शूटिंग के दौरान साजिद खान को पैर में गंभीर चोट लग गई थी जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. हालांकि अब वो पूरी तरह ठीक हैं और रिकवरी कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 25 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Sajid Khan Yashvardhan Ahuja Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Noida Yuvraj Case Update: रेस्क्यू सिस्टम पर सवाल, सोशल मीडिया पर नया वीडियो आया सामने |ABPLIVE
Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
बॉलीवुड
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
प्रतापगढ़ में स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पर थिरके गोविंदा, वीडियो जमकर हो रहा वायरल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget