गोविंदा के बेटे को लॉन्च करेंगे डायरेक्टर साजिद खान, 23 जनवरी से शुरू हुई फिल्म 'हंड्रेड' की शूटिंग
हाल ही में खबर सामने आई है कि डायरेक्टर साजिद खान अपनी नई फिल्म के जरिए गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करने जा रहे हैं. इस फिल्म की शूटिंग 23 जनवरी से शुरू हो चुकी है.
बॉलीवुड में लंबे समय के ब्रेक के बाद साजिद खान एक बार फिर डायरेक्शन की दुनिया में लौट आए हैं. लेकिन इस बार वो वही पुरानी कॉमेडी फिल्मों वाला अंदाज नहीं अपना रहे बल्कि कुछ बिल्कुल अलग करने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद खान अपनी नई फिल्म ‘हंड्रेड’ के साथ हॉरर जॉनर में कदम रख रहे हैं. ये उनके करियर का एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि अब तक उन्हें कॉमिक कैपर बनाने के लिए ही जाना जाता था.
गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा का बड़ा बॉलीवुड डेब्यू
फिल्म ‘हंड्रेड’ की सबसे बड़ी चर्चा इसकी कास्ट को लेकर है. इस फिल्म के जरिए गोविंदा और सुनीता आहूजा के बेटे यशवर्धन आहूजा बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं. यशवर्धन के अपोजिट फिल्म में ‘लापता लेडीज’ से पहचान बना चुकी नितांशी गोयल नजर आएंगी. दोनों को पहली बार साथ देखना लोगों के लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है.
बसंत पंचमी के शुभ दिन से शुरू हुई शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ‘हंड्रेड’ की शूटिंग हाल ही में शुरू हो चुकी है. 23 जनवरी को मुंबई के फिल्म सिटी में इसका पहला शूटिंग शेड्यूल रखा गया था. मेकर्स ने खासतौर पर बसंत पंचमी के शुभ मौके को चुना ताकि फिल्म की शुरुआत अच्छे संकेतों और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो सके.
मजबूत प्रोडक्शन टीम का साथ
फिल्म ‘हंड्रेड’ को गिल्टी बाय एसोसिएशन मीडिया प्रोड्यूस कर रही है जिसके हेड अमर बुटाला हैं. इसके साथ ही फिल्म को एकता कपूर और शोभा कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स का सपोर्ट भी मिला है. ऐसे में प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर उम्मीदें पहले से ही काफी ज्यादा हैं.
यशवर्धन के करियर में गोविंदा ने क्यों नहीं की मदद?
हाल ही में सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि यशवर्धन ने कभी अपने पिता गोविंदा से करियर में मदद नहीं मांगी. उन्होंने साफ कहा कि गोविंदा ने भी जानबूझकर बेटे के करियर में कोई सीधा दखल नहीं दिया. सुनीता ने हंसी-मजाक में ये भी बताया कि उन्होंने इस बात को लेकर गोविंदा से सवाल तक कर लिया था.
शूटिंग के दौरान साजिद खान को लगी चोट
इसी बीच खबर सामने आई कि मुंबई में शूटिंग के दौरान साजिद खान को पैर में गंभीर चोट लग गई थी जिसके बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी. हालांकि अब वो पूरी तरह ठीक हैं और रिकवरी कर रहे हैं.
