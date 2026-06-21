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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर-इमरान खान ने ठुकराई थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान का खुलासा, कहा- उन्हें खुश होना चाहिए

रणबीर कपूर-इमरान खान ने ठुकराई थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान का खुलासा, कहा- उन्हें खुश होना चाहिए

सैफ अली खान ने हाल ही में 'कॉकटेल' को लेकर खुलासा किया कि ये फिल्म के लिए रणबीर कपूर और इमरान खान से बात की गई थी. लेकिन बाद में उन्हें फिल्म में लीड रोल प्ले करने का मौका मिल गया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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साल 2012 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.  फिल्म में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे. समय के साथ दीपिका का किरदार वेरोनिका बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर्स में शामिल हो गया. अब एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने खुलासा किया है कि फिल्म उन्हें मिलने से पहले रणबीर कपूर और इमरान खान जैसे कई एक्टर्स ने इसे ठुकरा दिया था. इसके बाद आखिरकार सैफ इस प्रोजेक्ट से जुड़े और फिल्म बनी.

रणबीर कपूर और इमरान खान ने क्यों ठुकराई 'कॉकटेल'
सैफ अली खान ने वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में याद करते हुए बताया कि फिल्म में डायना पेंटी और दीपिका पादुकोण को तो पहले ही फाइनल कर लिया गया था, लेकिन मेकर्स को मेल लीड के लिए एक्टर ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी. 

उन्होंने कहा, 'उनके पास दीपिका और डायना थीं, लेकिन उन्हें हीरो नहीं मिल पा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वेरोनिका का किरदार इतना दिलचस्प था. मुझे याद है उन्होंने इमरान खान और रणबीर कपूर से भी बात की थी, और कुछ अन्य एक्टर्स से भी, लेकिन मैं आखिर में इस फिल्म से जुड़ गया.'

रणबीर कपूर-इमरान खान ने ठुकराई थी 'कॉकटेल', सैफ अली खान का खुलासा, कहा- उन्हें खुश होना चाहिए

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सैफ ने आगे कहा, 'और मुझे लगता है कि उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने ये फिल्म की, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया. मैं होमी को पसंद करता हूं और हमने शूटिंग में अच्छा समय बिताया.' इसी दौरान सैफ अली खान ने 'कॉकटेल 2' की टीम को भी शुभकामनाएं दीं.

'कॉकटेल' के बारे में
'कॉकटेल' की बात करें तो इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म को  होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया था. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. ये फिल्म दोस्ती, मॉडर्न रिलेशनशिप, प्यार और ब्रेकअप जैसे इमोशन्स को बखूबी दिखाती है. फिल्म के साथ-साथ इसके गानों ने भी खूब पॉपुलर हैं.

सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म
सैफ अली खान जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन प्रियदर्शन कर रहे हैं और इसमें अक्षय कुमार और सैयामी खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.

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'कॉकटेल 2' के बारे में
हाल ही में 'कॉकटेल' का सीक्वल भी रिलीज हो गया है. इसे भी होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. सैकनिल्क के मुताबिक, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया.

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Published at : 21 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Cocktail Imran Khan
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