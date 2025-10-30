'थामा' में रश्मिका मंदाना ने कैसे निभाया 'ताड़का' का किरदार? एक्ट्रेस ने खोला राज

फिल्मों की दुनिया में रश्मिका मंदाना ने अपनी खास जगह बना ली है. उन्हें सिर्फ दर्शकों का पसंदीदा चेहरा ही नहीं माना जाता, बल्कि उनकी अदाकारी और हर किरदार में खुद को ढालने की कला भी लोगों को काफी पसंद आती है.इन दिनों वह अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चाओं में हैं. फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है. इस सफलता के बाद रश्मिका ने अपने किरदार के एक्सपीरियंस को लेकर बात की.

थामा में ताड़का का किरदार और एक्सपीरियंस

रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका किरदार 'ताड़का' इंसानी इमोशन को धीरे-धीरे सीख रही है. ताड़का बहुत लंबे समय से जीवित है और जंगल में रहती है, इसलिए उसे इंसानों की इमोशन और आदतों को समझना नया और रोचक लगता है. हर बार जब कोई रोता या हंसता है, तो वह सोचती है कि लोग ऐसा कैसे करते हैं. यही वजह है कि ताड़का इंसानों की हर छोटी-छोटी चीज सीखने की कोशिश करती है.

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका ने अपने वैंपायर के किरदार को निभाने के लिए खुद को एक जानवर की तरह सोचा और इंसानों की आदतों और भावनाओं को अपने अभिनय में दिखाया.

वैंपायर किरदार के लिए रश्मिका की तैयारी

उन्होंने कहा, ''मेरे किरदार के लिए रोना आसान नहीं है. ताड़का को रोना नहीं आता, इसलिए वह सिर्फ चिल्ला सकती है, और यही उसकी खास शक्ति है. इस बात को मैंने अपने अभिनय के जरिए दर्शाने की पूरी कोशिश की है, जिससे दर्शक मेरे किरदार की अलग दुनिया और एक्सपीरियंस को महसूस कर सकें. मैंने अपने किरदार की परफॉर्मेंस यह सोचकर तैयार की कि अगर मैं खुद जानवर से इंसान बनती, तो कैसे इंसानी भावनाओं को सीखती.''

फिल्म 'थामा' में रश्मिका के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी एक जर्नलिस्ट आलोक गोयल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार आयुष्मान खुराना ने निभाया है. आलोक का किरदार रश्मिका और नवाजुद्दीन के किरदारों के बीच चल रहे वैंपायरों के शक्ति स्ट्रगल में फंस जाता है.

अगली फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की तैयारी

'थामा' की सफलता के बाद रश्मिका अब अपनी अगली फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह फिल्म एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है और इसमें दीक्षित शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के निर्देशक राहुल रवींद्रन हैं. यह फिल्म 7 नवंबर को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.