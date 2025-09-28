रणबीर कपूर की टॉप 5 फिल्में, संजू से लेकर ये जवानी है दीवानी तक को ओटीटी पर यहां देखें
Ranbir Kapoor Top 5 Movies on OTT: रणबीर कपूर की टॉप 5 हिट फिल्मों का मजा अब घर बैठे ओटीटी पर लें. संजू और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में उनके शानदार एक्टिंग का आनंद उठाएं.
रणबीर कपूर की शानदार एक्टिंग और चार्म ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया है. संजू से लेकर ये जवानी है दीवानी तक, उनकी टॉप 5 फिल्मों को अब आसानी से ओटीटी पर देखा जा सकता है.
अब OTT पर भी हिट फिल्मों का मजा
इस समय में रणबीर कपूर बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं. उन्हें इंडस्ट्री में आए 17 साल हो चुके हैं और इन सालों में रणबीर कपूर ने कई बेहतरीन फिल्में दीं. आज के समय में उनके फैंस उनके किरदारों का आनंद सिर्फ थिएटर में ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी ले सकते हैं.
1.संजू
रणबीर कपूर की टॉप फिल्मों में सबसे पहले आता है ''संजू.'' यह फिल्म संजय दत्त की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है, इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था और यह 29 जून 2018 को रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही और लगभग 586 करोड़ रुपये कमाई की थी. फिल्म संजू में रणबीर कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, विक्की कौशल और दिया मिर्जा मुख्य रोल में थे . इसे डिज़्नी+ हॉटस्टार पर देखा जा सकता है.
2.ये जवानी है दीवानी
दूसरी फिल्म है ''ये जवानी है दीवानी.'' यह फिल्म रोमांस और दोस्ती की कहानी है. यह फिल्म 31 में 2013 को रिलीज की गई थी. जिसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के अंदर. इस फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा दीपिका पादुकोण, कल्कि केकलांऔर आदित्य रॉय कपूर भी मुख्य रोल में थे.फिल्म अब नेटफ्लिक्स और अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.
3.रॉकस्टार
तीसरी फिल्म ''रॉकस्टार'' में रणबीर कपूर और निगार खान मुख्य रोल में हैं.इस फिल्म को डायरेक्ट इम्तियाज अली ने किया था और यह 11 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी.बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल रही और इसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है
4. तू झूठी मैं मक्कार
चौथी फिल्म "तू झूठी मैं मक्कार" एक रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसमें रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर मुख्य रोल में हैं. इसका डायरेक्शन लव रंजन ने किया है और यह 8 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल रही और इसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है.
5.ब्रह्मास्त्र
पांचवी फिल्म ''ब्रह्मास्त्र'' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को डायरेक्ट अयान मुखर्जी ने किया था और यह 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी.बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल रही और इसे डिज़्नी+ हॉटस्टार और अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है.
इन टॉप 5 फिल्मों के जरिए आप रणबीर कपूर की वर्सेटाइल एक्टिंग का आनंद ले सकते हैं. चाहे रोमांस हो, ड्रामा हो या बायोपिक, रणबीर हर किरदार में खुद को साबित करते हैं. OTT प्लेटफॉर्म्स ने अब फैंस के लिए उनके पसंदीदारोल को घर बैठे देखने का एक्सपीरियंस आसान बना दिया है.
