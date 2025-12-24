जापान में तबाही मचाने वाले हैं रणबीर कपूर, धुरंधर के साथ होगी एनिमल की कड़ी टक्कर, कौन मारेगा 1000 करोड़ क्लब में एंट्री
रणबीर कपूर की एनिमल अब जापान में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में थे. रश्मिका मंदाना उनके अपोजिट रोल में थीं.
संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टेड 'एनिमल' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. अब फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म जापान में रिलीज होने वाली है. एनिमल के मेकर्स ने जापान रिलीज की अनाउंसमेंट कर दी है. पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि फिल्म फरवरी 2026 में रिलीज होगी.
एननिनल के प्रोड्यूसर्स में से एक Bhadrakal फिल्म्स ने X पर लिखा- सबसे ज्यादा चर्चित, डिबेटेड और कभी न भूलने वाला सिनमेटिक एक्सपीरियंस जापान में आने वाला है. एनिमल जापान में 13 फरवरी 2026 को थिएटर में रिलीज होगी. ये फिल्म इंडिया में सुपरहिट थी. फिल्म ने इंडिया में 553 करोड़ नेट कमाए थे. वहीं 915 करोड़ ग्रॉस वर्ल्डवाइड कमाई की थी. अब जापान रिलीज के साथ फिल्म 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकती है.
क्या धुरंधर को पछाड़ पाएगी एनिमल?
एनिमल अभी तक 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, लेकिन रणवीर सिंह की धुरंधर ये स्पॉट एनिमल से छीनने वाली है. धुरंधर एनिमल का वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ने वाली है. धुरंधर ने 901 करोड़ की कमाई कर ली है और जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करेगी. ऐसा कहा जा रहा है कि धुरंधर 1000 करोड़ या 1100 करोड़ तक का लाइफटाइम कलेक्शन करेगी. अब एनिमल की जापान रिलीज के बाद ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले और धुरंधर को पछाड़ दे. धुरंधर और एनिमल में कांटे की टक्कर है.
बता दें कि इससे पहले जापान में कई इंडियन फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. आरआरआर ने वहां 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं केजीएफ चैप्टर 2 ने 70 करोड़ की कमाई की थी.
एनिमल की बात करें तो इस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी अहम रोल में नजर आए. फिल्म को काफी पसंद किया गया था.
