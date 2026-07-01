समांथा रुथ प्रभु इन दिनों सक्सेस का मजा चख रही हैं. वो हैप्पी स्पेस में हैं. एक तरफ वो प्रेग्नेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. दूसरी तरफ उनकी फिल्म 'मां इंटि बंगारम' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

फिल्म ने ग्रॉस 83 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया. फिल्म ने इंडिया में 50 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म ने इतिहास रचते हुए हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म बन गई है. समांथा के प्रोडक्शन हाउस Tralala Moving Pictures ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा- बंगारम सोने के शब्दों में इतिहास रच रही है. फिल्म तेलुगू इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल लीड बन गई है.

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17 साल का रिकॉर्ड टूट

बता दें कि पहले ये रिकॉर्ड कोडी रामकृष्ण की फिल्म 'अरुंधति' के पास ये रिकॉर्ड था. इस फिल्म में अनुष्का और सोनू सूद नजर आए थे. फिल्म ने 70 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म 17 साल पहले 2009 में आई थी. ये हॉरर एक्शन फिल्म थी. फिल्म को आईएमडीबी पर 7.4 रेटिंग मिली है.

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फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

बता दें कि 'मां इंटि बंगारम' एक्शन कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म को नंदिनी रेड्डी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को समांथा रुथ प्रभु, राज निदिमोरु और हिमांक रेड्डी ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में गुलशन देवैया, दिगंत मनचले, श्रीमुखी, मंजूषा मुक्काविली, गौतमी जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला.

बता दें कि समांथा की शादी राज निदिमोरु संग हुई है. दोनों पेरेंट बनने वाले हैं. समांथा ने खुद अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की और बताया कि वो कुछ दिन मैटरनिटी लीव पर जाएंगी.