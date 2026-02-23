हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस

एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंसीं साई पल्लवी, गाड़ी की तरफ भागने लगीं एक्ट्रेस

Sai Pallavi: साई पल्लवी हाल ही में कोच्चि एयरपोर्ट पर फिल्मफेयर साउथ अवॉर्ड्स के लिए आई थीं. जहां उन्हें फैंस और फोटोग्राफर्स के बीच घिरते हुए मुश्किल से बचाया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ की फेमस एक्ट्रेस साई पल्लवी हाल ही में केरल में फिल्मफेयर साउथ अवॉर्ड्स में शिरकत करने को कोच्चि आई थीं. जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची वैसे ही उन्हें उनके फैंस और फोटोग्राफर्स के बीच उन्हें घिरते हुए देखा गया. कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिसमें लोग उनकी सुरक्षा की चिंता किए बिना उनके पास आने की कोशिश कर रहे थे.

एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ और सुरक्षा की चुनौती
कोच्चि पहुंचने के बाद साई पल्लवी ने देखा कि बाहर बड़ी भीड़ उनके इंतजार में खड़ी थी. वो कार का इंतजार करती रही और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो में अधिकारियों को कहते सुना गया की 'कृपया पीछे हट जाएं, मैं आपको धक्का नहीं देना चाहता.'

साई की विनम्र अपील और टीम का प्रयास
जब साई पल्लवी बाहर आईं तो उन्होंने फोटोग्राफर्स से अनुरोध किया कि वे थोड़ी दूरी बनाए रखें और वहीं से फोटो लें. वो शांत अंदाज में कहती नजर आईं की 'एक मिनट, मेरी कार वहीं है. मुझे वहां जाना है. आप यहीं से तस्वीरें ले सकते हैं. धक्का मत दें.' उनकी टीम भी पास खड़ी थी और फोटोग्राफर्स को संभालने की कोशिश कर रही थी.

फैंस और फोटोग्राफर्स के व्यवहार पर सवाल
कुछ वीडियो में देखा गया कि जैसे ही उनकी कार आई वैसे ही साई तेजी से वहां से चली गईं और फोटोग्राफर्स उनके पीछे चल पड़े. कई लोग उन्हें उनके प्रेमा में निभाए गए किरदार की वजह से ‘मालार मिस’ कह रहे थे. इसके बावजूद साई ने हाथ हिलाकर सभी को अलविदा कहा और बड़ी शालीनता से वहां से रवाना हो गई.

 
 
 
 
 
सेलिब्रिटी मॉबिंग और पब्लिक सुरक्षा की चिंता
हाल के समय में सार्वजनिक जगहों और इवेंट्स में सेलिब्रिटीज के साथ मॉबिंग काफी बढ़ गई है. निधि अग्रवाल, सामंथा रुथ प्रभु, अल्लू अर्जुन, विजय और राम चरण जैसी कई हस्तियों के साथ भी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है. इस घटना ने फैन कल्चर और पब्लिक प्लेस पर सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर बहस को फिर से उजागर कर दिया है.

Published at : 23 Feb 2026 06:44 PM (IST)
Embed widget