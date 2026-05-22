राज बब्बर के बेटे और एक्टर आर्या बब्बर ने हाल ही में अपने पिता और दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि भले ही पास्ट में ये परिवार के लिए दर्दनाक रहा हो, लेकिन अब सभी लोग आगे बढ़ चुके हैं और उस दौर को पीछे छोड़ चुके हैं.

बता दें, राज बब्बर को जब स्मिता पाटिल से प्यार हुआ था, उस समय वो पहले ही थिएटर आर्टिस्ट नादिरा बब्बर से शादी कर चुके थे. राज और नादिरा के दो बच्चे आर्य और जूही हैं. बाद में राज ने स्मिता से शादी की और दोनों के बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ. स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर ने नादिरा के साथ अपने रिश्ते को फिर से संभाला.

आर्य ने किया खुलासा

विक्की लालवानी से बातचीत में आर्य बब्बर ने राज बब्बर और स्मिता पाटिल के रिश्ते के बाद अपने बचपन के अनुभवों पर बात की. आर्या ने कहा, 'उस समय मैं सिर्फ तीन या चार साल का था, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं कि जब स्मिता मां मेरे पिता की जिंदगी में आई थीं, तब घर में क्या चल रहा था.' उन्होंने आगे कहा, 'लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं इस बारे में क्या महसूस करता हूं, लेकिन अब कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. आज भी हर कोई उन भावनाओं को अपने साथ लेकर चल रहा है.'

उन्होंने कहा, 'आज मैं 44 साल का हूं. यह सब तब हुआ था जब मैं चार या पांच साल का था. मेरे पिता ने इसके बाद जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और हमारे परिवार ने भी आगे बढ़कर कई उपलब्धियां पाईं. लेकिन किसी तरह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान यही बन गई कि मेरे पिता का अफेयर था, उन्होंने प्यार किया और उस रिश्ते को सम्मान दिया. यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम सभी इससे आगे बढ़ चुके हैं, तो अब बाकी लोगों को भी आगे बढ़ जाना चाहिए.'

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'कौन सा बच्चा यह सुनना पसंद करेगा कि उसके पिता का अफेयर था?'

आर्य बब्बर ने माना कि किसी भी बच्चे के लिए अपने पिता के अफेयर के बारे में सुनना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा, 'कौन सा बच्चा यह सुनना पसंद करेगा कि उसके पिता का अफेयर था? लेकिन ऐसा हुआ और अब सब ठीक है. पापा भी आगे बढ़ गए, उनके जीवन में आगे भी रिश्ते रहे.' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिंदगी में हर बात को इतना भारी नहीं लेना चाहिए.

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे राज बब्बर और रेखा के कथित रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो आर्या ने जवाब देते हुए कहा, 'अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या वो रेखा की तरफ अट्रैक्ट थे, तो वो बहुत खूबसूरत हैं, ऐसे में कौन अट्रैक्ट नहीं होगा? मैं भी होता. ये बहुत नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है?'

परिवार से अलग स्मिता पाटिल संग रहते थे राज बब्बर

आर्य बब्बर ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि राज बब्बर कुछ समय के लिए परिवार से अलग हो गए थे और स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे थे. उन्होंने कहा, 'वह घर से बाहर चले गए थे और स्मिता मां के साथ रहने लगे थे. उन्होंने रॉक क्लिफ हाउस भी खरीदा था, जहां आज प्रतीक रहते हैं.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या राज बब्बर ने नादिरा बब्बर से कानूनी तौर पर अलग हुए थे? तो उन्होंने कहा, 'मेरी इस बारे में पिता से कभी खुलकर बातचीत नहीं हुई. और अपने छोटे भाई के सम्मान में मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी की मां के बारे में बात कर रहा हूं. मैं उन्हें स्मिता मां कहता हूं. जब मैं उन्हें 'मां' कहता हूं, तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया था. और मैं हमेशा उन्हें वही सम्मान और प्यार देता रहूंगा.'

आर्य बब्बर ने स्मिता पाटिल को 'मां' कहना कब शुरू किया

उन्होंने कहा, 'जब प्रतीक और मैं दोनों अपने 20s में थे, तब मैंने देखा कि वह मेरी मां को 'मां' कहकर बुलाते हैं. मुझे लगा कि अगर मेरा छोटा भाई मेरी मां को इतना सम्मान दे सकता है, तो बड़े भाई होने के नाते मुझे भी उसकी मां को वही सम्मान देना चाहिए. उसी दिन मैंने तय किया कि मैं स्मिता मां को भी 'मां' ही कहूंगा.'

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स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर परिवार से रहते थे अलग

आर्या बब्बर ने बताया कि स्मिता पाटिल के निधन के बाद उनके पिता राज बब्बर कुछ समय बाद परिवार के साथ फिर से रहने लगे थे. उन्होंने कहा, 'यह तब हुआ जब पापा ने जुहू में एक बंगला बनाया और हमें वहां रहने के लिए बुलाया. उस समय मैं करीब 9 या 10 साल का था. स्मिता जी का निधन तब हुआ था जब मैं लगभग 5 साल का था.'

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आर्य ने यह भी कहा कि वह कभी अपने पिता को उस समय परिवार से दूर रहने के लिए दोष नहीं देते. उन्होंने कहा, 'अगर कोई किसी से बहुत गहराई से जुड़ा हो और अचानक उस इंसान को खो दे, तो वह व्यक्ति किस मानसिक स्थिति से गुजरा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है.'

स्मिता पाटिल की मौत के बाद ऑफिस में रहने लगे थे राज बब्बर

उन्होंने आगे बताया, 'उन्हें शायद खुद को समझने और जिंदगी को संभालने के लिए अकेले समय की जरूरत थी. उस दौरान वह अकेले रहते थे, लेकिन हमसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे. उन्होंने अपने ऑफिस में ही रहने की जगह बना ली थी और कुछ साल वहीं रहे. लेकिन वह बीच-बीच में हमसे मिलने और हमारे साथ रहने भी आते थे.'