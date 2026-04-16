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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ

Raghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ

Raghav Chaddha Parineeti Chopra Net Worth: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. चलिए जानते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता राघव चड्ढा की जोड़ी सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है. दोनों अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. जहां एक ओर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद से राघव सुर्खियों में हैं, वहीं परिणीति अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. आइए जानते हैं परिणीति और राघव में से कौन ज्यादा अमीर है. इस कपल की नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं. 

कमाई की रेस में परिणीति चोपड़ा बहुत आगे
राघव चड्ढा भले ही बड़े राजनेता हों, लेकिन कमाई के मामले में वो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा से पीछे हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा लगभग 74 करोड़ रुपये की मालकिन हैं. मुंबई के बांद्रा में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा परिणीति को महंगी गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके पास 1.30 करोड़ रुपये की रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपये की ऑडी Q4 और 69.27 लाख रुपये की ऑडी Q7 जैसी कार हैं. 

Raghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ

राघव चड्ढा की नेटवर्थ जानिए
परिणीति की तुलना में, राघव चड्ढा की कुल नेटवर्थ काफी कम है. मनी कंट्रोल के मुताबिक, वो करीब 50 लाख रुपये के मालिक हैं. उनके पास एक लैविश घर है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपये है. राघव के कार कलेक्शन की बात करें तो वो मारुति सुजुकी स्विफ़्ट डिज़ायर चलाते हैं. इसके अलावा उनके पास 4.94 लाख रुपये का सोना और 6 लाख रुपये के बॉन्ड और शेयर भी हैं.

Raghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति
अगर दोनों की संपत्ति मिला दी जाए, तो यह करीब 74.5 करोड़ रुपये बैठती है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा परिणीति का है. परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्डा से 148 गुना ज्यादा अमीर हैं.

Raghav Chadha और Parineeti Chopra में कौन है ज्यादा अमीर? जानिए कपल की टोटल नेटवर्थ

बता दें कि परिणीति और राघव ने 24 सिंतबर, 2023 को शादी रचाई थी. गौरतलब है कि जहां एक तरफ राघव चड्ढा के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं.

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Published at : 16 Apr 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha PARINEETI CHOPRA
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