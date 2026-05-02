बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के बाद उन्हें नया प्यार मिल गया है. पिछले कुछ समय से विजय वर्मा का नाम आलिया कुरैशी के साथ जुड़ रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूजे को डेट कर रहे हैं. अब इस बीच विजय अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड आलिया के साथ मुंबई के खास वेस्ट में स्थित फार्मर्स कैफे के बाहर स्पॉट किया गया.

कैफे से बाहर निकलते दिखे विजय वर्मा और आलिया कुरैशी

विजय वर्मा और आलिया कुरैशी का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में इस कपल को फार्मर्स कैफे से बाहर निकलते हुए देखा जा रहा है. इस दौरान आलिया ने रेड टॉप के साथ ग्रे कलर की जीन्स पहनी थी. इसे उन्होंने ग्रीन लॉन्ग शर्ट के साथ स्टाइल किया था. वो बेहद स्टाइलिश लग रही थीं. वहीं, विजय ब्राउन आउटफिट में नजर आए.

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विजय वर्मा और आलिया कुरैशी ने पैपराजी से नहीं की बातचीत

कैफे से बाहर निकलते ही विजय वर्मा और आलिया कुरैशी ने पैपराजी से कोई बातचीत नहीं की और उन्हें इग्नोर करके तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि इससे पहले भी विजय और आलिया मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए थे.

'मटका किंग' को लेकर चर्चा में विजय वर्मा

वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय वर्मा इन दिनों वेब सीरीज 'मटका किंग' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस सीरीज में कृतिका कामरा, साई ताम्हणकर और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

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