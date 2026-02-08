7 फरवरी 2026 की रात एकट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट की गईं जहां से वो आगे के सफर के लिए रवाना हो रही थीं. बताया जा रहा है कि प्रियंका एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’ (SSMB29) से जुड़े काम के बाद शहर से निकली है. एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया और उनकी इंडियन सिनेमा में वापसी की चर्चा तेज हो गई है.

कैजुअल लुक में भी छा गईं देसी गर्ल

हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रियंका बेहद सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट कार्गो लोअर के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था. इसके साथ कैप और बालों में कंफर्टेबल बन उनके ट्रैवल लुक को और भी रिलैक्स्ड बना रहा था. प्रियंका का कॉन्फिडेंस और स्टार पावर साफ नजर आ रही थी. वो मास्क और कैप से चेहरा छुपाे दिखीं.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

SS राजामौली की फिल्म से जुड़ा बड़ा प्रोजेक्ट

प्रियंका इन दिनों एसएस राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म एक बड़े लेवल की ग्लोबल एक्शन-एडवेंचर बताई जा रही है और इसका स्केल काफी ग्रैंड होने वाला है. खास बात ये है कि ये प्रियंका और राजामौली का पहले भी साथ में काम कर चुके है.

महेश बाबू के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी प्रियंका

इस फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम किरदार निभा रहे हैं. प्रियंका और महेश बाबू की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखेगी जिसे लेकर फैंस पहले से ही बेसब्र हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अलग-अलग शेड्यूल में की जा रही है.

इंडियन सिनेमा में दमदार वापसी की तैयारी

‘वाराणसी’ के 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है और ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा के लिए इंडियन सिनेमा में एक बड़ा कमबैक साबित हो सकती है. हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के बाद अब प्रियंका का इस तरह से बड़े देसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. अब सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं कि पर्दे पर प्रियंका क्या धमाल मचाती हैं.