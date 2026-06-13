'फूल और कांटे' हिट होने के बाद भी मधू ने अजय देवगन संग 5 साल तक क्यों नहीं किया था काम?

Actress Madhoo: एक्ट्रेस मधू ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत के साथ ही बड़ा धमाका किया था. उन्होंने फिल्म 'फूल और कांटे' से डेब्यू किया था जो अजय देवगन की भी पहली फिल्म थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि पहली ही फिल्म में बड़ी सक्सेस मिलने के बावजूद मधू ने अजय के साथ चार-पांच साल तक स्क्रीन शेयर नहीं की थी. इसके पीछे की वजह को लेकर जाने-माने पत्रकार चैतन्य पादुकोण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात की थी.

मधू ने 5 साल तक क्यों नहीं किया अजय संग काम?

चैतन्य पादुकोण ने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है और वो दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. लेकिन, आप अगर देखो कि अजय देवगन और मधू ने पहली फिल्म की थी फूल और कांटे इसमें उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री थी. लेकिन, वहां पर भी ये था कि वो सचमुच इंट्रोवर्ट नेचर की थीं और उस वक्त उनकी रोजा (1992) भी बड़ी हिट हो गई थी. तो मधू को एहसास हो गया था कि एक्शन फिल्म में मुझे ज्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है. मुझे इस तरह की इमोशनल फिल्म ही करना चाहिए. 'फूल और कांटे' इतनी बड़ी जबरदस्त सुपरहिट हुई, लेकिन अगले चार साल तक मधू और अजय देवगन ने साथ में काम नहीं किया.'

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5 साल बाद आई थी 'दिलजले'

उन्होंने आगे बताया, 'ऑडियंस उनकी जोड़ी को दोबारा देखना चाहती थी. 5 साल बाद उनकी फिल्म आई थी दिलजले. इसके बाद खत्म (फिर कभी नहीं शेयर की स्क्रीन). लेकिन, आम तौर पर ये होता है न कि जो हॉट पेयर होता है प्रोड्यूसर उसको लेना चाहते हैं. जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का हुआ था, राजेश खन्ना और मुमताज का हुआ था. तो हॉट पेयर को लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें (अजय और मधू की जोड़ी) में ये हो नहीं पाया. उस वक्त अजय की ज्यादातर फिल्में एक्शन फिल्में थीं. मधू की फिल्म रोजा भी एक्शन रिलेटेड थी, लेकिन वो इमोशनल भी थी. मैंने मधू से बात भी की थी. इवेंट्स वगैरह में मुलाकात भी होती थी तो सिर्फ हैलो, हाय होता था. मुझे एक बॉन्डिंग, केमिस्ट्री फील नहीं हुई. हो सकता है कि अपना-अपना उनका कोई रीजन होगा.'

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अजय-मधू का वर्कफ्रंट

अजय देवगन जल्द ही फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाले हैं. ये मल्टीस्टारर फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं मधू आखिरी बार फिल्म 'कन्नप्पा' में नजर आई थीं. विष्णु मांचू की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी.