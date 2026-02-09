हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'थकान महसूस होने लगी..'पंकज त्रिपाठी ने क्यों लिया था एक्टिंग से ब्रेक, अब असली वजह का किया खुलासा

'थकान महसूस होने लगी..'पंकज त्रिपाठी ने क्यों लिया था एक्टिंग से ब्रेक, अब असली वजह का किया खुलासा

पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं. दरअसल, हाल ही में उनकी फिल्म मिर्जापुर:द मूवी की रिलीज डेट की घोषणा हुई है. इसी बीच एक्टर ने काम से ब्रेक लेने पर भी खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Feb 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में खुलासा किया है कि एक्टिंग में थकान महसूस होने के बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का फैसला लिया.हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा कि वो ऐसी फिल्में और सीरीज में काम करना चाहते हैं जो उन्हें रियल में एक्साइटेड करे, न कि सिर्फ पैसों जैसे कि ईएमआई भरने के लिए काम करने जैसा न हो.

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि वो जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनसे ऊब चुके थे. एक्टर ने बताया कि वो लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे. ऊब और थकान महसूस होने लगी थी. उन्हें अपने काम में मजा नहीं आ रहा था.एक ब्रेक की बहुत जरूरी था.अब वो ज्यादा सो-समझकर ही काम चुनते हैं.

ईएमआई और गुजारा के लिए नहीं कर सकते काम

पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब वो घर से तभी निकलते हैं जब उन्हें कोई काम पसंद हो.वो हर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं, जहां वो सिर्फ रोमांच और क्रिएटिविटी के लिए एक्टिंग करते हैं. वो इसे इएमआई और गुजारा करने के लिए नहीं कर सकता.

वो इसे जारी रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये लंबे समय तक फायदेमद साबित होगा.एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने तेज रफ्तार करियर से ब्रेक क्यों लिया. पिछले साल उनकी सिर्फ एक फिल्म मेंट्रो..इन दिनों और एक सीरीज क्रिमिनल जस्टिस:ए फैमिली मैटर, रिलीज हुई थी.



थकान महसूस होने लगी..'पंकज त्रिपाठी ने क्यों लिया था एक्टिंग से ब्रेक, अब असली वजह का किया खुलासा

30 काम करके थक जाते हैं पंकज त्रिपाठी

पंकज ने बताया,'मैं धीमी गति से जीवन जीने का समर्थक था, लेकिन खुद को तेज रफ्तार जिंदगी में ढाल लिया. खासकर कोविड से पहले और बाद के दौर में. मुझे अहसास हुआ कि एक एक्टर को अपने एक्टिंग कौशल का इस्तेमाल बुहत सोच-समझकर करना चाहिए. अब मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है. मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ उन्हीं कहानियों से जुड़ना चाहिए जो मुझे उत्साहित करती है. लगातार 30 दिन काम करने से थकान हो जाती है. अब मैं थक चुका हूं.'

एक्टर ने कहा,'भूख लगने पर एक्सर ज्यादा खा लेते हैं. ज्यादा खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 10-15 मिनट बाद पता चलता है कि नुकसान हो चुका है.मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी. दर्शकों को भी ये जानने का इंतजार होना चाहिए कि मेरा अगला एक्टिंग प्रोजेक्ट क्या होगा. इसलिए मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी. मैं जीने के लिए एक्टिंग करता हूं,एक्टिंग करने के लिए नहीं. मैंने तेज रफ्तार जिंदगी जी ली है, अब मैं धीमी रफ्तार जिंदगी जीना चाहता हूं.कुछ समय बाद मैं फिर से विश्लेषण करूंगा कि कौन सा तरीका बेहतर है.'

ये भी पढ़ें:-'मेरे लिए गर्व की बात है...'RSS के इवेंट में शामिल हुईं रुपाली गांगुली, तस्वीरें शेयर कर जाहिर की खुशी

Published at : 09 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Mirzapur The Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: AWW! चॉकलेट डे पर वसुधा ने देव के लिए बनाया क्यूट चॉकलेट का बुके
UP Election : AIMIM का प्रण यूपी में 2027 के चुनाव में बनेगी बुर्के वाली सीएम ! । Yogi Adityanath
Budget Session:Om Birla के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष... अविश्वास प्रस्ताव लानेे की हो गई तैयारी : सूत्र
Parliament Budget Session : OM Birla पर अगर विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव तो क्या हो पाएगा पास ?
Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi का गुरुमंत्र-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए ईरान के सप्रीम लीडर खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
ट्रंप की धमकी के बाद अंडरग्राउंड हुए खामेनेई? अमेरिकी हमले के डर से तोड़ी 37 साल पुरानी परंपरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजों का लेटेस्ट आंकड़ा, विलय की अटकलों के बीच NCP को कितनी सीटें?
क्रिकेट
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मायावती बोलीं- थोड़ा उत्साही होता तो यह बेहतर होता
ट्रेंडिंग
Video: मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
मंदिर में कुंग फू सीखते दिखे ह्यूमनॉइड रोबोट, भिक्षुओं के साथ अभ्यास का वीडियो वायरल
शिक्षा
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
दो बार परीक्षा, बेहतर नंबर वालों को मिलेगा फायदा; जानें CBSE के एग्जाम कंट्रोलर ने क्या कहा?
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget