पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में खुलासा किया है कि एक्टिंग में थकान महसूस होने के बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का फैसला लिया.हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा कि वो ऐसी फिल्में और सीरीज में काम करना चाहते हैं जो उन्हें रियल में एक्साइटेड करे, न कि सिर्फ पैसों जैसे कि ईएमआई भरने के लिए काम करने जैसा न हो.

वैरायटी इंडिया को दिए इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि वो जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उनसे ऊब चुके थे. एक्टर ने बताया कि वो लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे. ऊब और थकान महसूस होने लगी थी. उन्हें अपने काम में मजा नहीं आ रहा था.एक ब्रेक की बहुत जरूरी था.अब वो ज्यादा सो-समझकर ही काम चुनते हैं.

ईएमआई और गुजारा के लिए नहीं कर सकते काम

पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अब वो घर से तभी निकलते हैं जब उन्हें कोई काम पसंद हो.वो हर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वो जीवन के ऐसे पड़ाव पर हैं, जहां वो सिर्फ रोमांच और क्रिएटिविटी के लिए एक्टिंग करते हैं. वो इसे इएमआई और गुजारा करने के लिए नहीं कर सकता.

वो इसे जारी रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या ये लंबे समय तक फायदेमद साबित होगा.एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने तेज रफ्तार करियर से ब्रेक क्यों लिया. पिछले साल उनकी सिर्फ एक फिल्म मेंट्रो..इन दिनों और एक सीरीज क्रिमिनल जस्टिस:ए फैमिली मैटर, रिलीज हुई थी.







30 काम करके थक जाते हैं पंकज त्रिपाठी

पंकज ने बताया,'मैं धीमी गति से जीवन जीने का समर्थक था, लेकिन खुद को तेज रफ्तार जिंदगी में ढाल लिया. खासकर कोविड से पहले और बाद के दौर में. मुझे अहसास हुआ कि एक एक्टर को अपने एक्टिंग कौशल का इस्तेमाल बुहत सोच-समझकर करना चाहिए. अब मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है. मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ उन्हीं कहानियों से जुड़ना चाहिए जो मुझे उत्साहित करती है. लगातार 30 दिन काम करने से थकान हो जाती है. अब मैं थक चुका हूं.'

एक्टर ने कहा,'भूख लगने पर एक्सर ज्यादा खा लेते हैं. ज्यादा खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 10-15 मिनट बाद पता चलता है कि नुकसान हो चुका है.मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, जबकि ऐसा करने की जरूरत नहीं थी. दर्शकों को भी ये जानने का इंतजार होना चाहिए कि मेरा अगला एक्टिंग प्रोजेक्ट क्या होगा. इसलिए मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी. मैं जीने के लिए एक्टिंग करता हूं,एक्टिंग करने के लिए नहीं. मैंने तेज रफ्तार जिंदगी जी ली है, अब मैं धीमी रफ्तार जिंदगी जीना चाहता हूं.कुछ समय बाद मैं फिर से विश्लेषण करूंगा कि कौन सा तरीका बेहतर है.'

