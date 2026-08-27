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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...'

'हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...'

नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 750 से ज्यादा लोग लापता है. संकट की इस घड़ी में नेपाल के लिए सोनू सूद ने मदद के हाथ बढ़ाते हुए नेपाल को हिम्मत दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Aug 2026 11:00 AM (IST)
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भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. नेपाल बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है और इसे लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है. वहीं मशहूर एक्टर सोनू सूद ने दुख की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है. सोनू सूद नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं.

सोनू सूद बोले- 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो...'

सोनू सूद ने नेपाल की बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. अभिनेता ने अपने एक्स हैंडल पर नेपाल के लोगों लिए कहा है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि वो उनके साथ है. बॉलीवुड अभिनेता ने लिखा, 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो. हम खाना, रहने की जगह और तुम्हें दोबारा खड़ा होने की मदद करने की ताकत लेकर आ रहे हैं.' इसके आगे उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का इमोजी और हार्ट इमोजी भी लगाया.

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मनीषा कोइराला ने भी शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल की बाढ़ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'नेपाल के लिए प्रार्थना. आइए, प्रार्थना और समर्थन में एकजुट होकर खड़े हों.' गैरतलब है कि मनीषा का नेपाल से गहरा रिश्ता है. उनकी जड़ें नेपाल से जुड़ी हुई हैं. उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे. एक्ट्रेस का जन्म भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था.

हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...

160 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लापता

बुधवार सुबह तिब्बत सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में भीषण बाढ़ आ गई थी. इस बाढ़ में कई घर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पुल ध्वस्त हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता है. वहीं चीनी मीडिया ने दावा किया है कि तिब्बत में भी 550 लोगों के  लापता होने की पुष्टि हुई है. 

सोनू सूद का वर्कफ्रंट

सुनो सूद पिछली बार फिल्म 'फ़तेह' में नजर आए थे. उन्होंने इसमें एक्टिंग करने के अलावा इसका डायरेक्श भी किया था. जबकि अब एक्टर 'नंदी' नाम की फिल्म में दिखाई देंगे. इसके लिए भी वो बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम करेंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
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