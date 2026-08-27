'हम आ रहे हैं...' नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ, कहा- 'तुम अकेले नहीं हो...'

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. नेपाल बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है और इसे लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है. वहीं मशहूर एक्टर सोनू सूद ने दुख की इस घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हुए बड़ा ऐलान किया है. सोनू सूद नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं.

सोनू सूद बोले- 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो...'

सोनू सूद ने नेपाल की बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. अभिनेता ने अपने एक्स हैंडल पर नेपाल के लोगों लिए कहा है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि वो उनके साथ है. बॉलीवुड अभिनेता ने लिखा, 'नेपाल, तुम अकेले नहीं हो. हम खाना, रहने की जगह और तुम्हें दोबारा खड़ा होने की मदद करने की ताकत लेकर आ रहे हैं.' इसके आगे उन्होंने नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का इमोजी और हार्ट इमोजी भी लगाया.

Nepal, you are not alone.

We are coming with food, shelter and the strength to help you rebuild. 🇳🇵❤️ — sonu sood (@SonuSood) August 26, 2026

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मनीषा कोइराला ने भी शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल की बाढ़ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'नेपाल के लिए प्रार्थना. आइए, प्रार्थना और समर्थन में एकजुट होकर खड़े हों.' गैरतलब है कि मनीषा का नेपाल से गहरा रिश्ता है. उनकी जड़ें नेपाल से जुड़ी हुई हैं. उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे. एक्ट्रेस का जन्म भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था.

160 लोगों की मौत, 750 से ज्यादा लापता

बुधवार सुबह तिब्बत सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में भीषण बाढ़ आ गई थी. इस बाढ़ में कई घर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पुल ध्वस्त हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस त्रासदी में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता है. वहीं चीनी मीडिया ने दावा किया है कि तिब्बत में भी 550 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई है.

सोनू सूद का वर्कफ्रंट

सुनो सूद पिछली बार फिल्म 'फ़तेह' में नजर आए थे. उन्होंने इसमें एक्टिंग करने के अलावा इसका डायरेक्श भी किया था. जबकि अब एक्टर 'नंदी' नाम की फिल्म में दिखाई देंगे. इसके लिए भी वो बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम करेंगे.

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