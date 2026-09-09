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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को बताया था स्क्रिप्टेड, अब नेहा कक्कड़ बोलीं-'अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं'

सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को बताया था स्क्रिप्टेड, अब नेहा कक्कड़ बोलीं-'अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं'

सिंगर नेहा कक्कड़ ने हाल ही में में सुनिधि चौहान के रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होने वाले बयान पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि अंगूर ना मिले तो खट्टे लगते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 02:16 PM (IST)
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सिंगिंग रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छीड़ी हुई है. नेहा कक्कड़ ने सिंगिंग रियलिटी शोज को लेकर सुनिधि चौहान की पुरानी बातों पर तंज कसा है. सुनिधि पहले रियलिटी शोज से दूरी बनाने की वजह बताते हुए इनमें स्क्रिप्टिंग और ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल पर सवाल उठा चुकी हैं. अब नेहा ने इसपर रिएक्ट किया है.

नेहा कक्कड़ ने किया रिएक्ट
आई-पॉपस्टार वॉल्यूम 2 के लॉन्च के दौरान नेहा कक्कड़ ने मीडिया से बातचीत की. जब उनसे पूछा गया कि सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स ने सिंगिंग रियलिटी शोज को फेक और स्क्रिप्टेड बताया जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, तो नेहा ने इसपर जवाब देते हुए कहा, 'फेम इसलिए कम हुआ क्योंकि मैंने इसे करना बंद कर दिया. जब तक मैं इसे कर रही थी, तब तक टीआरपी सबसे ज्यादा थी.'

Neha kakkar took a dig at sunidhi chauhan said "angoor nahi mile toh angoor khate hai" inframe:- neha kakkar
by u/lanafavtoy in InstaCelebsGossip

सुनिधि चौहान ने बयान पर किया रिएक्ट
नेहा कक्कड़ ने आगे सुनिधि चौहान पर तंज कसते हुए कहा, 'सॉरी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, 'अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे लगते हैं.' लोग ऐसा ही कहते हैं. जिसे अंगूर नहीं मिलते, उसे वो खट्टे ही लगते हैं. ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. लोगों की जिंदगी कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती. हम सभी एक सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं और अगर किसी की कहानी सुनकर मैं इमोशनल हो जाती हूं, तो ये नॉर्मल है.'

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सुनिधि चौहान ने सिंगिंग रियलिटी शोज को बताया था स्क्रिप्टेड, अब नेहा कक्कड़ बोलीं-'अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं

क्या बोली थीं सुनिधि चौहान?
बता दें, हाल ही में शेखर सुमन के साथ बातचीत में सुनिधि चौहान ने कहा, 'मैं बहुत लंबे समय तक इसका हिस्सा रही, लेकिन फिर मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही जगह नहीं है.  ये बहुत दुख की बात है क्योंकि पहले लोग ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल सिर्फ गानों में एक खास तरह की आवाज या इफेक्ट देने के लिए करते थे. इसका इस्तेमाल संगीत को एक खास अंदाज देने और उसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता था.'

सुनिधि ने रियलिटी शोज से बनाई दूरी
उन्होंने आगे कहा, 'आप किसी रियलिटी शो में ऐसा नहीं कर सकते, जहां सब कुछ बिल्कुल असली और ईमानदार होना चाहिए. जब रियलिटी शोज में ऐसा होने लगा तो मुझे लगा कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती. तभी मैंने इससे दूर होने का फैसला किया और अब मैं ज्यादा खुश हूं.'

वहीं, साल 2024 में भी सुनिधि चौहान ने रियलिटी शोज के स्क्रिप्टेड और नकली होने को लेकर बात की थी. राज शमानी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया था कि 'इंडियन आइडल' के शुरुआती दिनों में शो में किसी तरह का ड्रामा नहीं होता था, लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदलने लगीं. उन्होंने ये भी कहा था कि अब टेलीविजन पर हर चीज को एडिट और अपने हिसाब से बदला जाता है, क्योंकि शो बनाने वाले हर सिंगर को अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 09 Sep 2026 02:16 PM (IST)
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Neha Kakkar
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