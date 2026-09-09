सिंगिंग रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड होने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छीड़ी हुई है. नेहा कक्कड़ ने सिंगिंग रियलिटी शोज को लेकर सुनिधि चौहान की पुरानी बातों पर तंज कसा है. सुनिधि पहले रियलिटी शोज से दूरी बनाने की वजह बताते हुए इनमें स्क्रिप्टिंग और ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल पर सवाल उठा चुकी हैं. अब नेहा ने इसपर रिएक्ट किया है.

नेहा कक्कड़ ने किया रिएक्ट

आई-पॉपस्टार वॉल्यूम 2 के लॉन्च के दौरान नेहा कक्कड़ ने मीडिया से बातचीत की. जब उनसे पूछा गया कि सुनिधि चौहान जैसे सिंगर्स ने सिंगिंग रियलिटी शोज को फेक और स्क्रिप्टेड बताया जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, तो नेहा ने इसपर जवाब देते हुए कहा, 'फेम इसलिए कम हुआ क्योंकि मैंने इसे करना बंद कर दिया. जब तक मैं इसे कर रही थी, तब तक टीआरपी सबसे ज्यादा थी.'

सुनिधि चौहान ने बयान पर किया रिएक्ट

नेहा कक्कड़ ने आगे सुनिधि चौहान पर तंज कसते हुए कहा, 'सॉरी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी, 'अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे लगते हैं.' लोग ऐसा ही कहते हैं. जिसे अंगूर नहीं मिलते, उसे वो खट्टे ही लगते हैं. ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है. लोगों की जिंदगी कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती. हम सभी एक सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं और अगर किसी की कहानी सुनकर मैं इमोशनल हो जाती हूं, तो ये नॉर्मल है.'

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क्या बोली थीं सुनिधि चौहान?

बता दें, हाल ही में शेखर सुमन के साथ बातचीत में सुनिधि चौहान ने कहा, 'मैं बहुत लंबे समय तक इसका हिस्सा रही, लेकिन फिर मैंने इसे छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही जगह नहीं है. ये बहुत दुख की बात है क्योंकि पहले लोग ऑटो-ट्यून का इस्तेमाल सिर्फ गानों में एक खास तरह की आवाज या इफेक्ट देने के लिए करते थे. इसका इस्तेमाल संगीत को एक खास अंदाज देने और उसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता था.'

सुनिधि ने रियलिटी शोज से बनाई दूरी

उन्होंने आगे कहा, 'आप किसी रियलिटी शो में ऐसा नहीं कर सकते, जहां सब कुछ बिल्कुल असली और ईमानदार होना चाहिए. जब रियलिटी शोज में ऐसा होने लगा तो मुझे लगा कि चीजें उस दिशा में जा रही हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती. तभी मैंने इससे दूर होने का फैसला किया और अब मैं ज्यादा खुश हूं.'

वहीं, साल 2024 में भी सुनिधि चौहान ने रियलिटी शोज के स्क्रिप्टेड और नकली होने को लेकर बात की थी. राज शमानी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया था कि 'इंडियन आइडल' के शुरुआती दिनों में शो में किसी तरह का ड्रामा नहीं होता था, लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदलने लगीं. उन्होंने ये भी कहा था कि अब टेलीविजन पर हर चीज को एडिट और अपने हिसाब से बदला जाता है, क्योंकि शो बनाने वाले हर सिंगर को अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं.

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