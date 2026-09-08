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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अग्निपथ' से 'डॉन' तक, बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिखी गणेश चतुर्थी की धूम

'अग्निपथ' से 'डॉन' तक, बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिखी गणेश चतुर्थी की धूम

गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों में बप्पा की भक्ति, उत्सव की रौनक, मुंबई का जोश और परिवार का प्यार अलग-अलग अंदाज में देखने को मिलता है. ये फिल्में त्योहार के रंग को और खास बना देती हैं.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 08 Sep 2026 07:06 PM (IST)
गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों में बप्पा की भक्ति, उत्सव की रौनक, मुंबई का जोश और परिवार का प्यार अलग-अलग अंदाज में देखने को मिलता है. ये फिल्में त्योहार के रंग को और खास बना देती हैं.

बॉलीवुड की इन फिल्मों में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली. इस लिस्ट में अग्निपथ से लेकर डॉन तक शामिल हैं. आइए जानते हैं नजर.

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गणपति उत्सव का रंग फिल्मों में भी खूब देखने को मिला है. इस गणेश चतुर्थी परिवार के साथ ये फिल्में देखना खास रहेगा.
गणपति उत्सव का रंग फिल्मों में भी खूब देखने को मिला है. इस गणेश चतुर्थी परिवार के साथ ये फिल्में देखना खास रहेगा.
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2007 की 'माय फ्रेंड गणेशा' में अकेले बच्चे आशु की जिंदगी में गणेश जी दोस्त बनकर आते हैं और उसकी दुनिया खुशियों से भर देते हैं.
2007 की 'माय फ्रेंड गणेशा' में अकेले बच्चे आशु की जिंदगी में गणेश जी दोस्त बनकर आते हैं और उसकी दुनिया खुशियों से भर देते हैं.
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ऋतिक रोशन की 'अग्निपथ' में विजय अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है.
ऋतिक रोशन की 'अग्निपथ' में विजय अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखता है.
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'देवा श्री गणेशा' गाने में गणपति उत्सव का भव्य रूप दिखता है, जहां भक्ति के साथ जोश और उत्साह भी नजर आता है.
'देवा श्री गणेशा' गाने में गणपति उत्सव का भव्य रूप दिखता है, जहां भक्ति के साथ जोश और उत्साह भी नजर आता है.
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अजय देवगन और कोंकणा सेन शर्मा की इस फिल्म में परेश रावल ऐसे मेहमान बनते हैं, जो घर आकर जाने का नाम ही नहीं लेते.
अजय देवगन और कोंकणा सेन शर्मा की इस फिल्म में परेश रावल ऐसे मेहमान बनते हैं, जो घर आकर जाने का नाम ही नहीं लेते.
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फिल्म के अंत में गणपति विसर्जन का सीन आता है, जो कहानी में बप्पा की विदाई का भावुक रंग जोड़ता है.
फिल्म के अंत में गणपति विसर्जन का सीन आता है, जो कहानी में बप्पा की विदाई का भावुक रंग जोड़ता है.
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'शोर इन द सिटी' की कहानी गणेश उत्सव के बीच कई लोगों की जिंदगी, परेशानियों और सपनों को दिखाती है.
'शोर इन द सिटी' की कहानी गणेश उत्सव के बीच कई लोगों की जिंदगी, परेशानियों और सपनों को दिखाती है.
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तुषार कपूर और राधिका आप्टे समेत किरदारों की अपनी जद्दोजहद है, जबकि बाहर मुंबई गणपति उत्सव के रंग में डूबी नजर आती है.
तुषार कपूर और राधिका आप्टे समेत किरदारों की अपनी जद्दोजहद है, जबकि बाहर मुंबई गणपति उत्सव के रंग में डूबी नजर आती है.
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शाहरुख खान की 'डॉन' में 'मोरया मोरया' गाने के जरिए मुंबई की सड़कों पर गणपति उत्सव का जोश और भक्ति देखने को मिलती है.
शाहरुख खान की 'डॉन' में 'मोरया मोरया' गाने के जरिए मुंबई की सड़कों पर गणपति उत्सव का जोश और भक्ति देखने को मिलती है.
Published at : 08 Sep 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi

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