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'अग्निपथ' से 'डॉन' तक, बॉलीवुड की इन फिल्मों में दिखी गणेश चतुर्थी की धूम
गणेश चतुर्थी पर बॉलीवुड की इन 5 फिल्मों में बप्पा की भक्ति, उत्सव की रौनक, मुंबई का जोश और परिवार का प्यार अलग-अलग अंदाज में देखने को मिलता है. ये फिल्में त्योहार के रंग को और खास बना देती हैं.
बॉलीवुड की इन फिल्मों में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली. इस लिस्ट में अग्निपथ से लेकर डॉन तक शामिल हैं. आइए जानते हैं नजर.
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Published at : 08 Sep 2026 07:06 PM (IST)
Tags :Ganesh Chaturthi
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