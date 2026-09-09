2.0 में अक्षय कुमार ने एक विलेन का रोल किया था. फिल्म में उनके साथ रजनीकांत भी लीड रोल में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 691 करोड़ की कमाई की. ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.