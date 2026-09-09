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अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक ने किया था 600 करोड़ का आंकड़ा पार
एक्टर अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 'सौगंध' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय कुमार ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. आइए जानते हैं उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar
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