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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक ने किया था 600 करोड़ का आंकड़ा पार

अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, एक ने किया था 600 करोड़ का आंकड़ा पार

एक्टर अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Sep 2026 11:38 AM (IST)
एक्टर अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार आज अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. 'सौगंध' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अक्षय कुमार ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. आइए जानते हैं उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं.

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2.0 में अक्षय कुमार ने एक विलेन का रोल किया था. फिल्म में उनके साथ रजनीकांत भी लीड रोल में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 691 करोड़ की कमाई की. ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.
2.0 में अक्षय कुमार ने एक विलेन का रोल किया था. फिल्म में उनके साथ रजनीकांत भी लीड रोल में थे. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 691 करोड़ की कमाई की. ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.
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अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' एक कॉमेडी फिल्म है. इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 316 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' एक कॉमेडी फिल्म है. इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 316 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
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'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' ने दुनिया भर में सैकनिल्क के मुताबिक, 316.97 करोड़ की शानदार कमाई की. फिल्म में अक्षय कुमार ने बेहतरीन एक्टिंग की.
'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' ने दुनिया भर में सैकनिल्क के मुताबिक, 316.97 करोड़ की शानदार कमाई की. फिल्म में अक्षय कुमार ने बेहतरीन एक्टिंग की.
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अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 4' ने सैकनिल्क के मुताबिक, 296.00 करोड़ की कमाई की थी.
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 4' ने सैकनिल्क के मुताबिक, 296.00 करोड़ की कमाई की थी.
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रोहित शेट्टी की डायरेक्श में बनी फिल्न 'सूर्यवंशी' में अक्षय कुमार एक निडर एंटी-टेररिज्म ऑफिसर के रोल में हैं. इसने दुनिया भर में 293 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
रोहित शेट्टी की डायरेक्श में बनी फिल्न 'सूर्यवंशी' में अक्षय कुमार एक निडर एंटी-टेररिज्म ऑफिसर के रोल में हैं. इसने दुनिया भर में 293 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
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भारत के ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' में ने भी दुनियाभर में सैकनिल्क के मुताबिक, 291.00 करोड़ की शानदार कमाई की.
भारत के ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' में ने भी दुनियाभर में सैकनिल्क के मुताबिक, 291.00 करोड़ की शानदार कमाई की.
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साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 5' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 288.67 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने अक्षय कुमार समेत कई सितारे नजर आए थे.
साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'हाउसफुल 5' ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 288.67 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने अक्षय कुमार समेत कई सितारे नजर आए थे.
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अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' इस साल रिलीज हुई थी. इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सैकनिल्क के मुताबिक, 270.91 करोड़ की कमाई की.
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' इस साल रिलीज हुई थी. इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सैकनिल्क के मुताबिक, 270.91 करोड़ की कमाई की.
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अक्षय कुमार की 'एयरलिफ्ट' को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसने सैकनिल्क के मुताबिक, 228.00 करोड़ रुपये की कमाई की.
अक्षय कुमार की 'एयरलिफ्ट' को दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसने सैकनिल्क के मुताबिक, 228.00 करोड़ रुपये की कमाई की.
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'ओएमजी 2' साल 2023 की एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. अक्षय कुमार की इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक, 221.75 करोड़ की कमाई की थी.
'ओएमजी 2' साल 2023 की एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. अक्षय कुमार की इस फिल्म ने सैकनिल्क के मुताबिक, 221.75 करोड़ की कमाई की थी.
Published at : 09 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar

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