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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसीरियल किलर फिल्मों के हैं शौकीन? तो 'हैवान' से पहले ये 7 फिल्में बिल्कुल न करें मिस, हिल जाएगा दिमा

सीरियल किलर फिल्मों के हैं शौकीन? तो 'हैवान' से पहले ये 7 फिल्में बिल्कुल न करें मिस, हिल जाएगा दिमा

अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर और दिमाग घुमा देने वाली क्राइम-थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. अक्षय कुमार की 'हैवान' से पहले इन 7 फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 08 Sep 2026 06:56 PM (IST)
अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर और दिमाग घुमा देने वाली क्राइम-थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. अक्षय कुमार की 'हैवान' से पहले इन 7 फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय एक साइको सीरियल किलर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं सैफ अली खान एक ब्लाइंड व्यक्ति के रोल में हैं. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी में क्राइम, सस्पेंस और सीरियल किलर का खौफ देखने को मिलने वाला है. ऐसे में अगर आप भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो 'हैवान' से पहले इन 7 फिल्मों को बिल्कुल मिस न करें. इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और खौफनाक ट्विस्ट आपको आखिर तक बांधे रखेंगे.

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अनुराग कश्यप की डार्क थ्रिलर फिल्म 'उगली' एक छोटी बच्ची के अचानक गायब होने की कहानी है. उसकी तलाश के दौरान फिल्म इंसानी लालच, स्वार्थ और रिश्तों के कई कड़वे पहलुओं को सामने लाती है. फिल्म में राहुल भट, रोनित रॉय और विनीत कुमार सिंह अहम भूमिकाओं में हैं और इसे जी5 पर देखा जा सकता है.
अनुराग कश्यप की डार्क थ्रिलर फिल्म 'उगली' एक छोटी बच्ची के अचानक गायब होने की कहानी है. उसकी तलाश के दौरान फिल्म इंसानी लालच, स्वार्थ और रिश्तों के कई कड़वे पहलुओं को सामने लाती है. फिल्म में राहुल भट, रोनित रॉय और विनीत कुमार सिंह अहम भूमिकाओं में हैं और इसे जी5 पर देखा जा सकता है.
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साल 2009 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर 'द स्टोनमैन मर्डर्स' में केके मेनन और अरबाज खान मुख्य भूमिका में थे. ये फिल्म मुंबई में हुई 'स्टोनमैन' सीरियल किलिंग की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.
साल 2009 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर 'द स्टोनमैन मर्डर्स' में केके मेनन और अरबाज खान मुख्य भूमिका में थे. ये फिल्म मुंबई में हुई 'स्टोनमैन' सीरियल किलिंग की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.
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अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'रमन राघव 2.0'  में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक सीरियल किलर का रोल निभाया था. वहीं, विक्की कौशल ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था. फिल्म में दोनों की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'रमन राघव 2.0'  में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक सीरियल किलर का रोल निभाया था. वहीं, विक्की कौशल ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था. फिल्म में दोनों की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
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अक्षय कुमार, रकुल प्रीत सिंह और सरगुन मेहता स्टारर 'कठपुतली' की कहानी कसौली के शांत पहाड़ों में हुई रहस्यमयी हत्याओं पर आधारित है. फिल्म में एक सनकी किलर स्कूली बच्चियों को अगवा कर उनकी हत्या करता है. वहीं, अक्षय कुमार एक सब-इंस्पेक्टर के किरदार में फॉरेंसिक सबूतों और किलर के पैटर्न को समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं.
अक्षय कुमार, रकुल प्रीत सिंह और सरगुन मेहता स्टारर 'कठपुतली' की कहानी कसौली के शांत पहाड़ों में हुई रहस्यमयी हत्याओं पर आधारित है. फिल्म में एक सनकी किलर स्कूली बच्चियों को अगवा कर उनकी हत्या करता है. वहीं, अक्षय कुमार एक सब-इंस्पेक्टर के किरदार में फॉरेंसिक सबूतों और किलर के पैटर्न को समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध हैं.
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2004 की हिट फिल्म 'मर्डर' का सीक्वल 'मर्डर 2' एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है, जो यंग कॉल गर्ल्स को निशाना बनाकर उनकी हत्या करता है. फिल्म में इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में हैं. वहीं प्रशांत नारायणन ने खूंखार विलेन का किरदार निभाया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
2004 की हिट फिल्म 'मर्डर' का सीक्वल 'मर्डर 2' एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है, जो यंग कॉल गर्ल्स को निशाना बनाकर उनकी हत्या करता है. फिल्म में इमरान हाशमी और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में हैं. वहीं प्रशांत नारायणन ने खूंखार विलेन का किरदार निभाया है. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'कौन' को काफी पसंद किया गया था. उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की ये फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक मानसिक रूप से परेशान सीरियल किलर की है, जो लोगों को लालच देकर घर पर बुलाता है और उनकी हत्या कर देता है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म 'कौन' को काफी पसंद किया गया था. उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की ये फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक मानसिक रूप से परेशान सीरियल किलर की है, जो लोगों को लालच देकर घर पर बुलाता है और उनकी हत्या कर देता है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
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साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'एक विलेन' में श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आए. कहानी रितेश के किरदार राकेश महाडकर की है, जो उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता है, जो उससे बदतमीजी से बात करती हैं. वहीं, आयशा की हत्या के बाद सिद्धार्थ का किरदार राकेश से बदला लेने निकल पड़ता है. इसे आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'एक विलेन' में श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आए. कहानी रितेश के किरदार राकेश महाडकर की है, जो उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता है, जो उससे बदतमीजी से बात करती हैं. वहीं, आयशा की हत्या के बाद सिद्धार्थ का किरदार राकेश से बदला लेने निकल पड़ता है. इसे आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 08 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Haiwaan

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