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सीरियल किलर फिल्मों के हैं शौकीन? तो 'हैवान' से पहले ये 7 फिल्में बिल्कुल न करें मिस, हिल जाएगा दिमा
अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, सीरियल किलर और दिमाग घुमा देने वाली क्राइम-थ्रिलर फिल्में पसंद हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है. अक्षय कुमार की 'हैवान' से पहले इन 7 फिल्मों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.
अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय एक साइको सीरियल किलर की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं सैफ अली खान एक ब्लाइंड व्यक्ति के रोल में हैं. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म की कहानी में क्राइम, सस्पेंस और सीरियल किलर का खौफ देखने को मिलने वाला है. ऐसे में अगर आप भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो 'हैवान' से पहले इन 7 फिल्मों को बिल्कुल मिस न करें. इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और खौफनाक ट्विस्ट आपको आखिर तक बांधे रखेंगे.
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Published at : 08 Sep 2026 06:56 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Haiwaan
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