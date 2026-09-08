साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'एक विलेन' में श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आए. कहानी रितेश के किरदार राकेश महाडकर की है, जो उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता है, जो उससे बदतमीजी से बात करती हैं. वहीं, आयशा की हत्या के बाद सिद्धार्थ का किरदार राकेश से बदला लेने निकल पड़ता है. इसे आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.