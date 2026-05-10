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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘रात 10 बजे तक घर आना पड़ता था’, मां के सख्त नियमों से परेशान थे ताहा शाह बदुशा

‘रात 10 बजे तक घर आना पड़ता था’, मां के सख्त नियमों से परेशान थे ताहा शाह बदुशा

ताहा शाह बदुशा ने कुछ टाइम पहले अपनी मां को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था की उनकी मां काफी स्ट्रिक्ट थी. एक्टर ने ये भी कहा था कि बचपन में मां की कई बातों ये वो परेशान भी हो जाते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 10 May 2026 02:11 PM (IST)
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आज मदर्स डे के मौके पर हर कोई अपनी मां को याद कर उन पर प्यार लुटाता नजर आ रहा है. कोई इमोशनल पोस्ट शेयर कर रहा है तो कोई अपनी मां से जुड़ी खास यादें बता रहा है. ऐसे में ताहा शाह बदुशा ने भी अपनी मां और बचपन के दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातें शेयर कीं.

बचपन में मां की बातों से परेशान होते थे ताहा शाह बदुशा 
मदर्स डे से पहले ताहा शाह बदुशा ने अपनी मां से मिले संस्कार, अनुशासन और लाइफ लेसन्स को याद किया. एक्टर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया कि बचपन में मां के कई सख्त नियम उन्हें परेशान करते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उन बातों के पीछे उनकी मां की समझ और प्यार छिपा था.

ताहा शाह बदुशा ने बताया कि बचपन में उनकी मां कई आदतों और नियमों को लेकर काफी सख्त थीं, जिन्हें वो उस समय बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. खासतौर पर एक नियम ऐसा था जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था. ताहा शाह बदुशा ने कहा, 'बचपन में मां की कई बातें मुझे परेशान करती थीं, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं थी, वो था उनका रात 10 बजे तक घर लौटने का सख्त नियम और सुबह 7 बजे उठने की सलाह.'

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‘रात 10 बजे तक घर आना पड़ता था’, मां के सख्त नियमों से परेशान थे ताहा शाह बदुशा

दोस्तों से मिलने की नहीं थी इजाजत
एक्टर ने यह भी बताया कि उनकी मां उन्हें कभी दोस्तों के घर रात रुकने की इजाजत नहीं देती थीं, जिससे वो अक्सर चिढ़ जाते थे. उन्होंने कहा, 'इसके अलावा मुझे इस बात से भी काफी परेशानी होती थी कि मां मुझे दोस्तों के घर रात में रुकने नहीं देती थीं. उनका मानना था कि दिन कहीं भी बिताओ, लेकिन रात अपने घर पर ही बितानी चाहिए.'

हालांकि, समय के साथ ताहा शाह बदुशा को एहसास हुआ कि उनकी मां के ये सभी नियम प्यार, चिंता और सुरक्षा की भावना से जुड़े थे. अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें लगता है कि उनकी मां की सीख ने उन्हें बेहतर इंसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई.

एक्टर ने कहा, 'अब मुझे लगता है कि वो सही थीं.' ताहा ने ये भी माना कि उन्होंने कई बार अपनी गलतियां मां के सामने स्वीकार की हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उन्हें कई बुरी आदतों से बाहर निकलने में मदद की, जिसके लिए वो आज भी उनके बेहद शुक्रगुजार हैं.

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Published at : 10 May 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Taha Shah Badussha
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