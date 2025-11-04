हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिथुन चक्रवर्ती वर्सेस सुनील शेट्टी: कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस सुनील शेट्टी: कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

मिथुन चक्रवर्ती और सुनील सुनील शेट्टी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर्स हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया. दोनों ही एक्टर करोड़ों की नेटवर्थ एंजॉय करते हैं.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 02:07 PM (IST)
एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और सुनील शेट्टी दोनों ही आउटसाइडर्स हैं. दोनों के पास कोई गॉडफादर नहीं था. लेकिन अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने  इंडस्ट्री में पहचान बनाई और सुपरस्टार कैटेगरी में खुद को एस्टेब्लिश किया. मिथुन चक्रवर्ती को डिस्को डांसर के तौर पर काफी फेम मिला. दोनों ही एक्टर ने खूब स्ट्रगल किया. लेकिन अब लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं. उनके पास करोड़ों की प्रपॉर्टी है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में.

मिथुन चक्रवर्ती की नेटवर्थ

डीएनए इंडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिथुन चक्रवर्ती 400 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं. वो लग्जरी लाइफ जीते हैं. वो कई प्रॉपर्टीज के मालिक हैं. उनका मड आइलैंड में एक घर है. इसके अलावा ऊटी में भी एक घर है. उनका मुंबई के पास एक फार्म हाउस भी है. उनके पास मसिनागुडी में 16 और मैसूर में 18 बंगलें और कॉटेज हैं.  

मिथुन की कार की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज बेंज, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडावयोर जैसी गाड़ियों का कलेक्शन है. इसके अलावा मिथुन Monarch Group of Hotels के सीईओ हैं. उनके ऊटी होटल में 59 कमरे, फिटनेस सेंटर और इनडोर स्वीमिंग पूल है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

सुनील शेट्टी की कमाई

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनील शेट्टी की नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये है. वो एक्टिंग, एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट और फिटनेस के जरिए कमाई करते हैं. उन्होंने 30 सालों में 150 फिल्में की हैं. सुनील शेट्टी बिजनेस भी करते हैं. उन्होंने H2O नाम रेस्टोरेंट खोला था. वो Mischief Dining Bar नाम का भी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं.

इसके अलावा सुनील शेट्टी का खंडाला में फार्महाउस है. इसका नाम 'जहान' है. ये बहुत आलीशान और खूबसूरत है. इस फार्म हाउस में ही उनकी बेटी अथिया शेट्टी और के एल राहुल की शादी हुई थी. वहीं सुनील की पत्नी माना कई बुटीक भी चलाती हैं.

मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो इसमें डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, अग्निपथ, और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं सुनील शेट्टी ने मोहरा, धड़कन, हेरा फेरी, बॉर्डर, दिलवाले और मैं हूं ना जैसी फिल्में की हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Published at : 04 Nov 2025 02:07 PM (IST)
SUNIL SHETTY Mithun Chakrborty
