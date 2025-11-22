हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमाल मलिक की भाभी की 10 हसीन तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 10:32 PM (IST)
सिंगर अरमान मलिक की पत्नी और बिग बॉस 19 पार्टिसिपेंट अमाल मलिक की भाभी आशना श्रॉफ आए दिन अपने ग्लैमरस लुक्स से सुर्खियों में रहती हैं. उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस देख आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे. 

अरमान मलिक की पत्नी आशना श्रॉफ इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइलश लुक्स को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. हसीना की खूबसूरती ऐसी है कि बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस उनके आगे फीकी लगती हैं.
आशना श्रॉफ का जन्म 4 अगस्त 1993 को सिंधी परिवार में हुआ. अपनी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया और आज उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग भी देखने को मिलती है.
बात करें शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से की. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश चली गईं. लंदन जाकर उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया. इसके साथ ही उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में भी डिग्री हासिल की.
अब आशना श्रॉफ अपने स्टाइल और फैशन से सबको इंस्पायर करती हैं और सभी के लिए फैशन वीडियोज बनाती हैं. मीडिया पोर्टल जागरण के रिपोर्ट में बताया गया कि लाइमलाइट में आने से पहले अरमान मलिक की पत्नी प्री स्कूल टीचर भी रह चुकी हैं.
2013 में उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया और ब्लॉग बनाने लगीं. इसके बाद उन्हें इतना पसंद किया गया कि वो जल्द ही पॉपुलर हो गईं.
सोशल मीडिया पर वो फैशन, लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग विडियोज शेयर करती रहती हैं जिन्हें व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं. इसके साथ ही आशना श्रॉफ अपने ग्लैमरस अदाओं से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं.
यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी–खासी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोविंग है. इंस्टाग्राम पर हसीना को 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर उनके 195K सबस्क्राइबर्स हैं.
अपने स्पेशल इवेंट के लिए आप आशना श्रॉफ से स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं. उनके की तरह आपके आउटफिट को स्टाइल कर आप सभी की निगाहे अपनी ओर कर सकती हैं.
बता दें कि आशना श्रॉफ अपना होम डेकोर स्टोर भी चलाती हैं जहां से उनकी तगड़ी कमाई होती है. इसके साथ कई ब्यूटी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर वो खूब नोट छापती हैं.
सोशल मीडिया वीडियोज और कॉलाबोरेशन के जरिए वो अच्छी कमाई कर लेती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 37 करोड़ रुपए है.
Published at : 22 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Embed widget