एक्सप्लोरर
अमाल मलिक की भाभी की 10 हसीन तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
Aashna Shroff Photos: अमाल मलिक की भाभी और अरमान मालिक की पत्नी आशना श्रॉफ अपने ग्लैमरस अवतार से फैंस का दिल जीत लेती हैं. खूबसूरती के मामले में वो किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं हैं.
सिंगर अरमान मलिक की पत्नी और बिग बॉस 19 पार्टिसिपेंट अमाल मलिक की भाभी आशना श्रॉफ आए दिन अपने ग्लैमरस लुक्स से सुर्खियों में रहती हैं. उनकी खूबसूरती और फैशन सेंस देख आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Nov 2025 10:30 PM (IST)
Tags :Amaal Malik Aashna Shroff
बॉलीवुड
10 Photos
अमाल मलिक की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
8 Photos
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट
बॉलीवुड
9 Photos
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
8 Photos
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के टीजर लॉन्च इवेंट में कार्तिक ने मीडिया संग काटा बर्थडे केक
बॉलीवुड
7 Photos
आपकी फिटनेस देख लोग रह जाएंगे हैरान, बस फॉलो करें बॉलीवुड के चंदू चैंपियन के ये सीक्रेट टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'क्या राहुल गांधी को मिलेगा संदेश?', ट्रंप-ममदानी की मीटिंग पर शशि थरूर ने किया था कमेंट, BJP ने कसा तंज
बिहार
पंचायती राज मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बोले, 'कई जगहों पर काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा'
इंडिया
'22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह और 88 घंटों में...', ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोले आर्मी चीफ?
टेलीविजन
बिग बॉस 19: 'चुपचाप सुनो', कुनिका पर भड़के सलमान, फरहाना-मालती में हुई गाली-गलौच
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
अमाल मलिक की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
8 Photos
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion