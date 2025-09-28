पॉपुलर एक्टर और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का आज निधन हो गया है. एक तरफ जहां पूरा देश नवरात्रि की धूम मना रहा है वहीं दूसरी सुर दीपा मेहता के अचानक हुए निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. कॉस्टयूम डिजाइनर के बेटे सत्या मांजरेकर ने पोस्ट शेयर कर अपनी मां को भावनात्मक श्रद्धांजलि दी है.

महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता के बेटे सत्या मांजरेकर ने अपनी मां के निधन की खबर को कन्फर्म किया था. कॉस्टयूम डिजाइनर दीपा मेहता के बेटे ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अपनी मां को याद किया है.

मां के निधन से टूटे बेटे सत्या मांजरेकर

सत्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवगंत मां की एक तस्वीर शेयर की. इसके बाद उन्होंने 'आई मिस यू मम्मा' का नोट डालते हुए टूटे दिल की इमोजी शेयर की थी. इसके साथ ही दीपा मेहता के कई चाहने वालों ने भी उनकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए इमोशनल नोट भी लिखा. कॉस्ट्यूम डिजाइनर दीपा मेहता की अचानक हुए मौत ने सभी को बड़ा झटका दिया है.

कैसी रही दीपा मेहता की जिंदगी ?

दीपा मेहता ने पॉपुलर फिल्ममेकर और एक्टर महेश मांजरेकर से 1987 में शादी की थी. कपल एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानता था. दोनों इस शादी से खुश भी थे. इसके बाद दीपा मेहता और महेश मांजरेकर ने अपने दो बच्चों आश्वामी मांजरेकर और बेटे सत्या मांजरेकर का इस दुनिया में वेलकम किया. लेकिन आगे जा कर कपल के रिश्ते में खटास आ गई और उन्होंने 1995 में अपनी राहें अलग कर ली. लेकिन तलाक के दोनों बच्चे अपने पिता के साथ ही रहने लगे.

कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं दीपा मेहता

प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो दीपा मेहता एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं. उन्होंने अपने मेहनत और टैलेंट से 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' नाम के साड़ी के ब्रांड की शुरुआत की और देखते–देखते ये ब्रांड काफी फेमस भी हो गया. मराठी फिल्म इंडस्ट्री में तो इस ब्रांड की अलग ही पहचान थी. लेकिन अब दीपा मेहता अपनी शान और शोहरत सब पीछे छोड़ कर इस दुनिया को अलविदा कह गईं .