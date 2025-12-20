हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड90s के स्टार्स क्यों नहीं होते आउटडेटेड? माधुरी दीक्षित ने बताया राज, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

90s के स्टार्स क्यों नहीं होते आउटडेटेड? माधुरी दीक्षित ने बताया राज, सलमान-शाहरुख को लेकर कही ये बात

माधुरी दीक्षित ने सलमान-शाहरुख संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर काफी कुछ शेयर किया. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 90 के दशक के एक्टर्स आज भी भारतीय सिनेमा में क्यों रिलेवेंट हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Dec 2025 06:28 AM (IST)
‘तेज़ाब’, ‘दिल तो पागल है’ और ‘बेटा’ जैसी आइकॉनिक फिल्मों के लिए जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित ने 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया. उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अन्य जैसे इंडस्ट्री के अपने साथियों के साथ स्क्रीन शेयर की है. इन्हीं सब के बीच माधुरी ने  बताया कि 90 के दशक के सितारे इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? 

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, माधुरी दीक्षित का मानना ​​है कि लंबा करियर कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलता. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह निरंतरता है. उन्होंने लगातार अच्छी फिल्में बनाईं और अपने काम में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया. और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूं, मैं खुद की बात कर रही हूं.'

सफलताओं पर कभी ब्रेक नहीं किया
दीक्षित ने यह भी बताया कि कई सितारों ने प्रोड्यूसर बनकर अपनी जर्नी को कंट्रोल किया. उन्होंने लगन से काम किया. कभी हार नहीं मानी और कभी भी अपनी सफलाओं पर ब्रेक नहीं लिया.मुझे लगता है कि यही चीज वास्तव में लंबे करियर में मदद करती है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene)

माधुरी को कुछ ऐसे लगते हैं शाहरुख खान
बातचीत में आगे माधुरी दीक्षित ने बताया कि वह शाहरुख खान के बारे में सच में क्या महसूस करती हैं.  शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए माधुरी ने कहा,'वह मिलनसार और हैंडसम थे. वह अपने आस-पास के लोगों को कैसे सहज महसूस कराते हैं. इसके साथ ही वह यह सुनिश्चित करते हैं कि वह महिलाओं का ख्याल रखें, न सिर्फ अपनी को-स्टार्स का, बल्कि उनके साथ काम करने वाले हर किसी का. वह बहुत ही हाज़िरजवाब और स्मार्ट हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. हमारी बहुत अच्छी बनती थी.

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene)

सलमान खान को बताया डाउन-टू-अर्थ  
 सलमान खान के बारे में बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा कि  हो सकता है कि वह अपने काम को लेकर बहुत सीरियस न दिखें, लेकिन जैसे ही कैमरा रोल होता है, वह पूरी तरह से काम में डूब जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि स्टारडम के बावजूद,सलमान असल ज़िंदगी में सिंपल और जमीन से जुड़े हुए हैं. हमने साथ में बहुत अच्छा काम किया. मैंने उनके साथ चार या पांच फिल्में की हैं. वह असल ज़िंदगी में बहुत डाउन-टू-अर्थ और सिंपल इंसान हैं.

Published at : 20 Dec 2025 06:28 AM (IST)
Madhuri Dixit Shah Rukh Khan SALMAN KHAN 90s Bollywood Stars
