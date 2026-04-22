'लव एंड वॉर' शेड्यूल से चल रही पीछे, फिर होगी पोस्टपोन, यश की 'टॉक्सिक' से नहीं क्लैश?

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' सुर्खियों में है. फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं. कुछ समय पहले खबरें थीं कि फिल्म बकरीद 2026 को रिलीज होने वाली है. हालांकि, अब रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म बकरीद 2026 पर भी रिलीज नहीं होगी.

फिल्म कब होगी रिलीज?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, लव एंड वॉर ईद 2026 पर रिलीज नहीं होगी. फिल्म यश की टॉक्सिक से क्लैश से बचना चाहती है. सोर्स के हवाले से लिखा- लव एंड वॉर शूट समय से शुरू हुआ था. लेकिन अब डिले हो गया है. फिल्म नवंबर 2025 में पूरी होनी थी. लेकिन नई चेकलिस्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग डिले चल गई है. अब फिल्म के मिड 2026 में रिलीज होने की खबरें हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का डिले शेड्यूल बजट ईश्यूज की वजह से हुआ. संजय लीला भंसाली खुद फिल्म को फंड कर रहे हैं और फंड पर रि-वर्क कर रहे हैं ताकि फिल्म डेडलाइन पर पूरी हो सके. ये एक पीरियड ड्रामा है और राइट कॉस्टिंग फिल्म के लिए जरुरी है.

बता दें कि इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म में रणबीर-आलिया और विक्की को साथ देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. शूटिंग से रणबीर और आलिया के लुक्स भी लीक हुए थे, जिन्हें पसंद किया गया था.

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संजय लीला भंसाली अपने परफेक्शन और ग्रैंड सेट के लिए जाने जाते हैं. उनकी गंगूबाई काठियाबाड़ी, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरिहट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. फैंस लव एंड वॉर के लिए भी टकटकी लगाए हैं.

रणबीर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब फिल्म रामायण में दिखेंगे. इस फिल्म में वो राम के रोल में नजर आएंगे. वहीं विक्की को फिल्म छावा में देखा गया था. छावा ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. विक्की महावतार में नजर आ सकते हैं. आलिया भट्ट के हाथ में अल्फा जैसी फिल्में हैं.