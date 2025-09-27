हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपैरेंटहुड जर्नी एंजॉय कर रहीं न्यू मॉम कियारा आडवाणी, शेयर किया दिल छू लेने वाला इमोशन

पैरेंटहुड जर्नी एंजॉय कर रहीं न्यू मॉम कियारा आडवाणी, शेयर किया दिल छू लेने वाला इमोशन

Kiara Advani Enjoys Motherhood: न्यू मॉम कियारा आडवाणी अपनी बेटी संग खास पलो को काफी एंजॉय कर रही हैं. आज उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अपने स्पेशल इमोशंस के बारे में भी बताया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

15 जुलाई को बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. एक्ट्रेस अब अपनी बेटी के जन्म के बाद मदरहुड की जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हैं. भले अभी तक उन्होंने अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है लेकिन अक्सर ही वो अपने इमोशंस शेयर करती रहती हैं. 

कियारा आडवाणी ने फैंस संग शेयर की स्पेशल चीज
आज बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें एक खास तस्वीर थी. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लॉकेट है जिसमें 'मामा' लिखा है. ये सिंपल सा लॉकेट भी उनके दिल के करीब है.

न्यू मॉम अपनी इस मदरहुड की जर्नी में सभी छोटी-छोटी चीजों को संजो कर रखना चाहती हैं. ये सिंपल सा लॉकेट भी उनके लिए मायने रखता है और इसी स्पेशल इमोशन को उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर किया है.
पैरेंटहुड जर्नी एंजॉय कर रहीं न्यू मॉम कियारा आडवाणी, शेयर किया दिल छू लेने वाला इमोशन

शादी के दो साल बाद कियारा आडवाणी ने दिया बेटी को जन्म
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी पर सभी जान छिड़कते हैं. शेरशाह की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर में सात फेरे लिए.

अब शादी के दो साल बाद इस एडोरेबल कपल के घर किलकारी गूंजी है. फैंस भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने इस फेवरेट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की नन्हीं परी का चेहरा देख पाएंगे. 
पैरेंटहुड जर्नी एंजॉय कर रहीं न्यू मॉम कियारा आडवाणी, शेयर किया दिल छू लेने वाला इमोशन

कियारा आडवाणी का वर्कफ्रंट
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी को ऋतिक रोशन के साथ 'वॉर 2' में देखा गया था. फिल्म को लेकर काफी बज बना था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये ठीक–ठाक ही कलेक्शन कर पाई.

अब कियारा आडवाणी कन्नड़ फिल्म 'टॉक्सिक : अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' में नजर आएंगी. इस फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट साउथ के स्टार यश नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में दस्तक देगी.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 10:13 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani War 2 Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
क्रिकेट
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
क्रिकेट
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान
इंशाअल्लाह, आप लोग..., फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने हाथ न मिलाने पर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावों में ABVP का परचम, छात्रों ने लगाई धामी सरकार की नीतियों पर मुहर
उत्तराखंड छात्रसंघ चुनावों में ABVP का परचम, छात्रों ने लगाई धामी सरकार की नीतियों पर मुहर
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
जनरल नॉलेज
कोबरा के काटने पर कई बार बिना इलाज कैसे बच जाती है लोगों की जान! जानिए झाड़फूंक देता है साथ या इसके पीछे है कोई लॉजिक
कोबरा के काटने पर कई बार बिना इलाज कैसे बच जाती है लोगों की जान! जानिए झाड़फूंक देता है साथ या इसके पीछे है कोई लॉजिक
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget