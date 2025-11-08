शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन

शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन

Janhvi Reaction On Shikhar-Ananya Twinning: अनन्या पांडे हाल ही में अपनी एक करीबी दोस्त की शादी में गई थीं. इस दौरान उन्हें जाह्ववी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ ट्विनिंग आउटफिट में देखा गया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 08 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Janhvi Reaction On Shikhar-Ananya Twinning: अनन्या पांडे हाल ही में अपनी एक करीबी दोस्त की शादी में गई थीं. इस दौरान उन्हें जाह्ववी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ ट्विनिंग आउटफिट में देखा गया.

अनन्या पांडे ने अपनी दोस्त दीया श्रॉफ की शादी में जमकर मस्ती की. इस शादी में शनाया कपूर, निसा देवगन से लेकर नव्या नंदा तक पहुंची थीं. अनन्या ने अब दोस्त की हल्दी सेरेमनी से लेकर शादी तक से अपने लुक्स की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

अनन्या पांडे ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी दोस्त को हल्दी लगाती नजर आ रही हैं.
अनन्या पांडे ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी दोस्त को हल्दी लगाती नजर आ रही हैं.
हल्दी सेरेमनी के लिए एक्ट्रेस ने एक मल्टीकलर वन शोल्डर ए-लाइन फ्रॉक पहनी थी. इसे उन्होंने मैचिंग प्लाजो के साथ पेयर किया था.
हल्दी सेरेमनी के लिए एक्ट्रेस ने एक मल्टीकलर वन शोल्डर ए-लाइन फ्रॉक पहनी थी. इसे उन्होंने मैचिंग प्लाजो के साथ पेयर किया था.
दूसरे फंक्शन के लिए एक्ट्रेस ने ग्रीन हॉल्टर नेक टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया था.
दूसरे फंक्शन के लिए एक्ट्रेस ने ग्रीन हॉल्टर नेक टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया था.
कॉकटेल पार्टी एनिमल थीम पर बेस्ड थी. इसीलिए इस दौरान अनन्या एनिमल प्रिंटेड बैकलेस और शॉर्ट ड्रेस में दिखाई दीं.
कॉकटेल पार्टी एनिमल थीम पर बेस्ड थी. इसीलिए इस दौरान अनन्या एनिमल प्रिंटेड बैकलेस और शॉर्ट ड्रेस में दिखाई दीं.
शनाया कपूर और ओरी को भी अनन्या के साथ ट्विनिंग करते देखा गया. उनके साथ निसा देवगन भी पोज देती दिखीं.
शनाया कपूर और ओरी को भी अनन्या के साथ ट्विनिंग करते देखा गया. उनके साथ निसा देवगन भी पोज देती दिखीं.
इनमें से एक फोटो में जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया अनन्या पांडे के साथ ट्विनिंग आउटफिट कैरी करते दिखे. वो ब्लैक कलर की हैवी वर्क वाली शेरवानी में नजर आए.
इनमें से एक फोटो में जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया अनन्या पांडे के साथ ट्विनिंग आउटफिट कैरी करते दिखे. वो ब्लैक कलर की हैवी वर्क वाली शेरवानी में नजर आए.
वहीं अनन्या भी शिखर की शेरवानी वाली सेम डिजाइन वाले फैब्रिक का ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन पहने दिखाई दीं. अब इस पर जाह्नवी कपूर ने रिएक्ट किया है.
वहीं अनन्या भी शिखर की शेरवानी वाली सेम डिजाइन वाले फैब्रिक का ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन पहने दिखाई दीं. अब इस पर जाह्नवी कपूर ने रिएक्ट किया है.
जाह्नवी कपूर ने अनन्या पांडे की पोस्ट पर लिखा- 6ठी स्लाइड, इसके साथ उन्होंने उल्टी स्माइली इमोजी ऐड किए. फैंस भी तुरंत जाह्नवी को रिप्लाई करने लगे. एक फैन ने लिखा- 'पजेसिव हां.' दूसरे फैन ने रिप्लाई किया- '6ठी स्लाइड शिखर, आपको जलन हो रही है.'
जाह्नवी कपूर ने अनन्या पांडे की पोस्ट पर लिखा- 6ठी स्लाइड, इसके साथ उन्होंने उल्टी स्माइली इमोजी ऐड किए. फैंस भी तुरंत जाह्नवी को रिप्लाई करने लगे. एक फैन ने लिखा- 'पजेसिव हां.' दूसरे फैन ने रिप्लाई किया- '6ठी स्लाइड शिखर, आपको जलन हो रही है.'
Published at : 08 Nov 2025 04:15 PM (IST)
Janhvi Kapoor Ananya Panday Shikhar Pahariya

Embed widget