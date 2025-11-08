एक्सप्लोरर
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
Janhvi Reaction On Shikhar-Ananya Twinning: अनन्या पांडे हाल ही में अपनी एक करीबी दोस्त की शादी में गई थीं. इस दौरान उन्हें जाह्ववी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ ट्विनिंग आउटफिट में देखा गया.
अनन्या पांडे ने अपनी दोस्त दीया श्रॉफ की शादी में जमकर मस्ती की. इस शादी में शनाया कपूर, निसा देवगन से लेकर नव्या नंदा तक पहुंची थीं. अनन्या ने अब दोस्त की हल्दी सेरेमनी से लेकर शादी तक से अपने लुक्स की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 08 Nov 2025 04:15 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क
बॉलीवुड
10 Photos
‘विवाह’ से लेकर ‘हम साथ साथ हैं’ तक, राजश्री की ये 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड-हॉलीवुड नहीं, रूसी फिल्म में काम कर रहीं पूजा बत्रा, 49 की उम्र में शुरू की नई पारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
इंडिया
'तेज प्रताप यादव अगर NDA का साथ देंगे तो...', लालू फैमिली में छिड़ी जंग पर क्या बोले जीतन राम मांझी?
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
बॉलीवुड
7 Photos
कभी बिजनेसमैन तो कभी फिरो और कभी क्रिकेटर पर दिल हार बैठी ये हसीना, अब Ex संग लड़ा रहीं इश्क
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion