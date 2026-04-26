'ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए...', इवेंट में होस्ट पर कैलाश खेर का फूटा गुस्सा, सुनाई खरी-खोटी

सिंगर कैलाश खेर इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है. हाल ही में वो दिल्ली के ताज पैलेस में हुए सिक्स सिग्मा लीडरशिप समिट इन हेल्थकेयर इवेंट में शामिल हुए, जिसमें उनके साथ कई बातें की गई. इसी बीच होस्ट ने उनसे एक ऐसा सवाल कर दिया, जिसके बाद कैलाश खेर गुस्सा हो गए और वहीं होस्ट को फटकार लगाने लगे. अब उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

होस्ट पर बरसे कैलाश खेर

इस इवेंट में जब होस्ट ने उन्हें गाने के दो लाइन सुनाने के लिए कहा, तो कैलाश खेर ने उन्हें तुरंत मना कर दिया. साथ ही सभी के सामने कहा, 'यही मैं बदलना चाहता हूं, मेरे मन में एक ललक लगी हुई है कि ये बदलना है. गायक को, संगीत को ऐसे न माना जाएं कि सर दो लाइन गा दीजिए, मूड बना दीजिए. ये बहुत गलत है और ऐसी रिक्वेस्ट भी किसी से नहीं करनी चाहिए. आप क्या सचिन तेंदुलकर को बोलेंगे कि एक छक्का लगा कर दिखाइए. ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता. क्या आप किसी आर्मी के जवान को बोलेंगे कि जरा एक शॉट लगा कर दिखाइए. ये सब मत कीजिए. एक साधक को मनोरंजन मत बनाइए.'

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कैलाश खेर का करियर

बता दें कि कैलाश खेर ने अपनी आवाज से कई दर्शकों को प्रभावित किया हैं. साथ ही वो सूफी, फोक, बॉलीवुड के साथ-साथ भक्ति गानों के लिए भी जाने जाते है. कैलाश खेर ने करीब 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म 'वैसा भी होता है' में 'अल्लाह के बंदे' गाना गाया था. इस गाने ने हर दर्शकों का दिल जीता था, जिसके बाद कैलाश ने 'तेरी दीवानी', 'या रब्बा' और 'बाहुबली' जैसे गाने गाकर अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई.

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