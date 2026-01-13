सफल शुरुआत के बाद, प्रभास स्टारर और मारुति निर्देशित हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को ज्यादातर निगेटिव रिव्यू मिले हैं, जिसका असर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दिखना शुरू हो गया है. भले ही फिल्म ने रिलीज के पहले वीकेंड में भारत में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की हो, लेकिन भारतीय सिनेमा को घरेलू और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले प्रभास 'द राजा साब' से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'द राजा साब' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

प्रभास की 'द राजा साब' से उम्मीद थी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. इसकी ओपनिंग भी अच्छी हुई थी लेकिन क्रिटिक्स और दर्शकों ने इस फिल्म की कमजोर कहानी और खराब डायलॉग्स की वजह से इसकी जमकर आलोचना की इसकी वजह से फिल्म की कमाई में दूसरे ही दिन से भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां तक कि ये फिल्म ओपनिंग वीकेंड पर भी कमाई में तेजी नहीं दिखा पाई. अब ये फिल्म मंडे टेस्ट में भी फेल हो गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'द राजा साहब' ने पीव्यू शो में 9.15 करोड़ कमाए थे.इसके बाद इसके इसने पहले दिन 53.75 करोड़ से दमदार ओपनिंग की लेकिन हॉरर-कॉमेडी फिल्म की कमाई में दूसरे दिन 51.63 प्रतिशत क गिरावट देखी गई और इसने 26 करोड़ कमाए. वहीं रविवार को छुट्टी का फायदा मिलने के बावजूद इसकी कमाई 26.54 फीसदी और गिर गई और इसने 19.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साहब' ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 5.4 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'द राजा साहब' की चार दिनों की कुल कमाई अब 113.04करोड़ रुपये हो गई है.

'द राजा साब' चार दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधा बजट

'द राजा साहब' की कमाई में मंडे को भारी गिरावट दर्ज की गई और ये सिंगल डिजिट में ही सिमट गई. वहीं खबरों के मुताबिक, 'द राजा साब' फिल्म 300-400 करोड़ रुपये के बजट में बनी है और ब्लॉकबस्टर बनने की तो बात ही छोड़िए, इसकी निराशाजनक बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देखते हुए तो इसके लिए अब लागत निकालना के लिए भी बहुत ज्यादा कमाई करनी होगी. वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितने करोड़ कमा पाती है. फिलहाल तो इस फिल्म पर फ्लॉप होने का खतरा मंडरा रहा है.