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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वो मेरा पहला प्यार हैं...' 13 साल की उम्र में इस डायरेक्टर के बेटे के लिए पागल थीं करीना कपूर, खुद खोला था बड़ा राज

'वो मेरा पहला प्यार हैं...' 13 साल की उम्र में इस डायरेक्टर के बेटे के लिए पागल थीं करीना कपूर, खुद खोला था बड़ा राज

Kareena Kapoor Khan First Love: करीना कपूर खान ने सालों पहले एक इंटरव्यू में अपने पहले प्यार का खुलासा किया था. करीना एक फिल्ममेकर के बेटे को डेट कर चुकी हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 10 Jun 2026 05:32 PM (IST)
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Kareena Kapoor Khan First Love: बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर खान ने साल 2012 में सैफ अली खान से शादी की थी. साल 2007 के आस-पास दोनों का अफेयर शुरू हुआ था. जबकि इससे पहले करीना ने मशहूर एक्टर शाहिद कपूर को डेट किया था. हालांकि सैफ और शाहिद से पहले भी उनकी लाइफ में कोई और था. करीना ने उस शख्स को अपना पहला प्यार बताया था. उस पर वो सिर्फ 13 साल की उम्र  में अपना दिल हार बैठी थीं.

कौन था करीना कपूर का पहला प्यार?

करीना कपूर ने दिवंगत फिल्ममेकर और CBFC के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी के बेटे विक्की निहलानी को अपना पहला प्यार और सोलमेट बताया था. करीना ने साल 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 'रिफ्यूजी' से डेब्यू किया था और फिर साल 2003 में रेडिफ को दिए इंटरव्यू में विक्की के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी.

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विक्की को बताया था पहला प्यार

करीना कपूर ने कहा था, 'विकी मेरे सोलमेट हैं. वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं. वो मेरा पहला प्यार हैं. जब मैं 13 साल की थी, तब ही उनसे प्यार हो गया था. हम भविष्य में क्या करेंगे ये अभी तक नहीं सोचा है. दोनों ही अपने काम को लेकर फोकस हैं और हम अब भी साथ हैं". हालांकि विक्की और करीना का रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं पाया था. आगे जाकर दोनों के रास्ते अलग हो गए थे.

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अब दो बेटों की मां हैं करीना

विक्की निहलानी से ब्रेकअप के बाद करीना कपूर की लाइफ में शाहिद कपूर की एंट्री हुई थी. एक वक्त दोनों का अफेयर बॉलीवुड में खूब सुर्खियों में रहा. दोनों के अफेयर को हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित अफेयर में से एक माना जाता है. हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था. इसके बाद करीना ने सैफ अली खान को डेट करके नवंबर 2012 में उनसे शादी करके घर बसा लिया था. फिर कपल ने दिसंबर 2020 में बेटे तैमूर अली खान का वेलकम किया था. वहीं सैफ और करीना के दूसरे बेटे जहांगीर अली खान का जन्म फरवरी 2021 में हुआ था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
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